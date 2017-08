Brněnský kapitán Pavlík: Nespím, přemýšlím, ale nevím, jak z toho ven

Nebylo mu do řeči. Věděl, že jeho tým v Olomouci propadl. A že ani on tomu, aby se to nestalo, příliš nepomohl. Brněnský kapitán Petr Pavlík patřil v utkání v Olomouci mezi ty hráče Zbrojovky, jimž se zápas nepovedl. Ovšem, takových byla vlastně většina. Sigma porazila Brno díky gólům z úvodní čtvrthodiny 3:0.

<p dir="ltr">Fotbalisté Olomouce si dnes zaslouženě připsali do tabulky další 3 body. V moravském derby dnes lehce porazili Brno 3:0, kdy všechny tři branky padly již v úvodní čtvrthodině. Fotbalisté Brna tak nadále pokračují ve svých nevýrazných výkonech.</p>

Do zápasu jste vstoupili katastrofálně. Tušíte, proč?

„Nevím. Byla to z naší strany tragédie. Z první šance se Sigma dostala do vedení. Pak se vezla na vlně, my jsme byli psychicky dole. Neuměli jsme se z toho dostat, soupeř dal další dva góly.“

Těch gólů ve vaší síti mohlo být ještě víc…

„Nehráli jsme, co jsme si řekli. Byli jsme zbytečně vysoko. Věděli jsme, že tam Sigma dává ty prostrkávačky, ty kolmé balóny. A nepohlídali jsme si to.“

Brno je ve velkých problémech. Tušíte, jak z nich ven?

„Kdybych to věděl… V noci nespím, bohužel, nevím co změnit, jak to nastartovat, co udělat líp. Prostě to nevím. Věřím, že na to brzy přijdu. Nejen já, ale všichni kluci v kabině, že to změníme a dostaneme se z toho.“

Co to potřebuje? Sednout si se spoluhráči a věci si vyříkat?

„Sedíme spolu pořád. Po tréninku, po zápase, v autobuse. Mluvíme o tom… Chce to vyhrát. To jediné nás postaví na nohy.“

V Olomouci vás kromě jiného srazily velké chyby v obraně…

„Nazvěme věci pravými jmény. Jsou to individuální chyby. Všechno se to kupí. Nechci být sprostý, ale prostě se to s..e. Člověk to nechce kopnout do rohu, chce to dát aspoň na aut a bohužel… Místo toho se to odrazí k soupeři.“

Po utkání jste si něco vyříkávali s vašimi fanoušky. Jak rozmluva proběhla?

„Já bych chtěl všem poděkovat, že cestovali za námi. Obětovali neděli, nebyli s rodinami, s dětmi, manželkami a přijeli nás podpořit. Je to hrůza, že jsme se jim odvděčili takovým výkonem. Vyříkali jsme si to, oni jsou naštvaní, na což mají právo. Ale pořád tvrdí, že stojí za námi a že nám věří.“

