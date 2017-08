Diskuze pod dohledem policie. Na kouče Habance si počkali fanoušci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Texl, 11. Houska, 14. Texl Hosté: Sestavy Domácí: M. Buchta – Sladký, Radaković, Jemelka, Vepřek (C) – Zahradníček (68. Moulis), Houska, Texl (74. Plšek), Kalvach – Falta, Chorý (84. A. Romero). Hosté: Melichárek – Vraštil, Pavlík (C), Jovanović, Jakub Šural – Polák – T. Pilík, Michal Škoda (51. L. Krejčí) – Fortes (64. Přichystal), Koné, Lutonský (76. Ashiru). Náhradníci Domácí: Reichl, Plšek, Štěrba, Romero, Moulis, Manzia, Hála Hosté: Halouska, Sedlák, Kratochvíl, Ashiru, Přichystal, Kijanskas, Krejčí Karty Hosté: Jovanović, T. Pilík, Jakub Šural Rozhodčí Jílek – Moláček, Mokrusch Stadion Andrův stadion, Olomouc (kapacita: 12 566 míst) Návštěva 4815 diváků

„Omlouvám se fanouškům za to, jakým způsobem jsme v úvodu k zápasu přistoupili,“ řekl Habanec ještě předtím, než se k odchodu z olomouckého stadionu vydal. Že jsou příznivci Zbrojovky naštvaní, to ví už dávno.

<p dir="ltr">Fotbalisté Olomouce si dnes zaslouženě připsali do tabulky další 3 body. V moravském derby dnes lehce porazili Brno 3:0, kdy všechny tři branky padly již v úvodní čtvrthodině. Fotbalisté Brna tak nadále pokračují ve svých nevýrazných výkonech.</p>

Pokřik „Habanec ven!“ už je takřka stabilní součástí repertoáru brněnských fanoušků. Také v Olomouci několikrát zazněl. „Není to příjemné. Je to ale nevole fanoušků, kteří by chtěli vidět svůj tým na vyšších pozicích. A to se neděje,“ řekl brněnský trenér poté, kdy si jeho tým na Hané připsal třetí porážku v sezoně. „Je potřeba najít všechny prostředky, abychom našli impulz k tomu, aby se situace radikálně změnila,“ dodal.

Rozmluva s fanoušky u východu z Androva stadionu probíhala v poklidu a trvala několik minut. Ukončil ji majitel brněnského klubu Václav Bartoněk, který si pro Habance přišel, což se sice debatujícím fandům nelíbilo, ale umožnili Habancovi v klidu odejít... Možná i proto, že na diskuzi dohlížely dva kordony policistů a antikonfliktní tým.

Klubový autobus s hráči Zbrojovky už dávno ujel, ale brněnští fanoušci stále čekají na kouče Svatopluka Habance. Třetí poločas.#HETliga pic.twitter.com/69CIWRlMWI — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) August 20, 2017