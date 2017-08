Vrba o faulu na Dvořáka z Jihlavy: Ať to rozhodne někdo na svazu

Po čtyřech kolech je Plzeň jediným týmem HET ligy s plným počtem bodů. Nad pražskými „S“, s kterými by podle předpokladů měla svádět boj o titul, má krátce po startu soutěže náskok čtyř bodů. „Po čtyřech kolech něco hodnotit je nesmysl. Čeká nás ještě 26 zápasů, liga pořád začíná. Pokud si vytvoříte náskok, je to psychologicky výhodnější, ale vůbec nic to neznamená,“ konstatoval trenér Viktorie Pavel Vrba po vítězství 2:1 v Jihlavě, které zařídil gólem z nastaveného času Marek Bakoš.

Stál vás zápas v Jihlavě velké nervy?

„Mělo to náboj, emoce, spoustu dobrých věcí na obou stranách. Obě mužstva se snažila útočit. My jsme v závěru byli šťastnější. Jsem hrozně rád, že jsme zápas nakonec vyhráli. I když v první minutě jsme udělali obrovskou chybu. Stejně jako ve čtvrtek proti Larnace. Podařilo se nám to ale v obou případech otočit, což je dobré. Zápas byl událostí z první minuty hodně ovlivněný. Kombinovali jsme víc než domácí, ovšem v zakončení jsme nebyli úspěšní. Rakovan fantasticky chytil střelu Krmenčíka, i další situace byly gólové. Z tohoto pohledu jsem mužstvo o pauze kritizoval.“

Jihlava se dostala do mnoha šancí. Žasl jste, jak jste hráli do obrany?

„Takové věci přicházejí ve chvíli, kdy prohráváte 0:1 a hodně hráčů se zapojuje do útočné fáze. Bohužel jsme v rozehrávce nebyli tak úspěšní. Na druhou stranu útočníci soupeře byli rychlejší než naši stopeři. To byla příčina, proč jsme v defenzivě nevypadali jistě.“

Je výsledek o to cennější?

„Zcela jistě. V kombinaci jsme byli lepší než proti Olomouci. Sice jsme vyhráli1:0, ale soupeře rozhodně neválcovali. Teď to bylo jiné. Ovšem domácí hráli velice dobře., také se zapojovalo hodně hráčů do útočné fáze. Na konci jsme měli štěstí.“

Poprvé nastoupil v základní sestavě Aleš Čermák. Jak jste viděl jeho výkon?

Hrál velice dobře. Nejprve byl v roli podhrotového hráče, pak se posunul níž. Na obou místech ale odehrál dobré utkání. Četl jsem, že nedostává příležitost. Tak ji konečně dostal, hrál dobře.“

Je rozhodující gól Marka Bakoše otázkou jeho aktuálního rozpoložení?

„On je přesně hráč do takových situací, dovede se prosadit v posledních minutách, je schopný se objevit na správném místě. To je jeho obrovské plus.“

Jihlavští se dožadovali vyloučení Tomáše Hájka po faulu na Pavla Dvořáka. Jak jste situaci viděl?

„Je to na rozhodnutí rozhodčího. Nechci to moc komentovat. Je otázkou, zda by šel ze středu hřiště sám. Dle mého tam naši dva hráči byli v postavení, že by ho zablokovali. Ať to rozhodne někdo na svazu.“

V případě výhry jste mohli Slavii a Spartě odskočit na rozdíl čtyř bodů. Byl to jeden z motivačních prvků?

„Pořád je to začátek soutěže. Po čtyřech kolech něco hodnotit je nesmysl. Čeká nás ještě 26 zápasů, liga pořád začíná. Pokud si vytvoříte náskok, je to psychologicky výhodnější, ale vůbec nic to neznamená.“

