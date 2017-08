Nervozita roste! Kluby se zlobí a apelují na komisi rozhodčích kvůli chybám

Kluby vyslaly směrem k rozhodčím jasný vzkaz: musejí přidat! Přehmatů přibývá, fanoušci ze všeho nejvíc řeší právě jejich zářezy. Po čtyřech odehraných kolech HET ligy je to smutný obrázek… „Budeme sudí nabádat k mnohem vyšší a větší koncentraci,“ ujišťuje Petr Mlsna, místopředseda komise rozhodčích. Podaří se?

Sledujeme jinou ligu. Je vypjatější, nervóznější. „Není to ten ospalý podzim jako v předešlých letech,“ cítí i Mlsna. Od prvního kola se jede naplno, titul na 99 procent znamená Ligu mistrů a příjem 380 milionů korun.

Slavia a Sparta tomuto cíli podřídily úplně všechno. Přivedly zvučné posily, investovaly ohromné částky. Takový Tal Ben Chaim stál 76 milionů korun, nejvíc v ligové historii. Takže okamžitý úspěch je v očekávání.

Jenže ve fotbale se nedá tak snadno plánovat, přicházejí těžkosti. Pražská „S“ potkal pomalejší rozjezd a ztrácejí body. Můžeme polemizovat, do jaké míry vlastním přičiněním. Nejvíc je ale štve, když do jejich osudu promluví někdo třetí. V tomto případě sudí.

„Chceme fair play,“ zvolal slávistický boss Jaroslav Tvrdík už po úvodním kole. Přitom se mohl tiše radovat, „sešívaným“ byla darována penalta za ruku, kterou kromě arbitra Pavla Orla nikdo jiný neviděl. Tepličtí mluvili o krádeži a Tvrdík se na dálku omlouval. „Vítězství touto formou mi vadí,“ psal na Twitter.

720p 360p REKLAMA Slavia - Teplice: Ruka? Orel zapískal penaltu, Altintop proměnil, Slavia vede 1:0 • VIDEO iSport TV

Ještě hůř se cítí Sparta v roli poškozeného. „Rádi bychom zažili zápas, po kterém se nám rozhodčí nebudou muset omlouvat,“ sdělil Sportu Adam Kotalík, generální ředitel klubu. V pátek proti Slovácku (1:0) byli Letenští ošizeni o regulérní branku Davida Lafaty. A pak je tu případ Liberec: v hlavní roli sudí Miroslav Zelinka.

„Ve dvou po sobě jdoucích utkáních nám rozhodčí odepřeli regulérní gól kvůli domnělému ofsajdu. To jsou hrubé chyby, které mohou ve výsledku ovlivnit regulérnost celé soutěže. Komise by se tím měla zabývat,“ apeluje Kotalík. A to nezmiňuje ještě přehlédnuté a neodpískané pokutové kopy v neprospěch Sparty na severu Čech.

720p 360p REKLAMA Sparta - Slovácko: Krásná akce Biabianyho s Frýdkem, Lafatův gól neplatí – asistent odmával mylně ofsajd • VIDEO iSport TV

Kluby jsou nervózní a každé rozhodnutí zkrátka pečlivě sledují, vyhodnocují. Chtějí minimalizovat, či ještě lépe předcházet škodám napáchaných muži s píšťalkou. „Přiznávám, ten tlak na sudí je větší, než býval,“ potvrzuje Mlsna.

Současné atmosféře nepomáhá ani osoba Romana Berbra v čele FAČR, kterou si většina klubů spojuje s všemožnými praktikami. Vědí, že ačkoli někdejší sudí s velkým vlivem válčí se současnou komisí rozhodčích, mezi arbitry má stále plno věrných soukmenovců. Další políčko pro zvyšující se nervozitu… A do toho v zákulisí mimo jiné zaslechnete: „V Jihlavě mají pocit, že TO zase začalo.“

720p 360p REKLAMA Jihlava - Plzeň: Bakoš si pomohl rukama a pro Viktorii získal roh • VIDEO iSport TV

Plzeň zatím češe body, kde se dá, nicméně právě na Vysočině vznikl dojem, že neoprávněně. Domácí po výkonu sudího Pavla Julínka běsnili.

„Všude na světě mají menší kluby pocit, že rozhodčí pískají pro ty větší. A přesně takový pocit jsme měli i my,“ spustil nasupeně jihlavský ředitel Jan Staněk. Vyjmenoval konkrétní tři situace, které považoval za klíčové pro vývoj utkání. Navíc nekomentoval moment, jak plzeňský David Limberský ve vápně ragbyově zastavil Petra Hronka.

Ještě po zápase Jihlava zvažovala oficiální protest. „Ale protože se komise naším zápasem zabývala, rozhodli jsme se, že protest podávat nebudeme,“ řekl Sportu včera večer Staněk.

Další kluby zase žádají komisi, a měly kvůli tomu kontaktovat přímo Mlsnu, aby podobným přehmatům učinila přítrž. Reakce? Už příští týden proběhne sezení se všemi sudími, kde budou analyzovat sporné situace v pěti odehraných kolech.

Jestliže se tím podaří vymýtit nekonečně dlouhé diskuse o tom a tom rozhodčím, pro fotbal jenom dobře.