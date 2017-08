Boleslav řeší krizi: Čmovš a Diviš do juniorky, hráči dostali pokuty

Mizerný vstup do ligového ročníku má pro hráče Mladé Boleslavi následky. Brankář Jakub Diviš a obránce Pavel Čmovš byli přeřazeni do juniorky, další hráči dostali individuální pokuty. Středočeský klub se připravuje na nedělní náročné utkání na Slavii, pak se bude případně dál zasahovat do složení kádru.

Mladoboleslavský generální sportovní manažer a trenér Dušan Uhrin mladší byl po sobotní těžké porážce 0:3 na domácím stadionu s Libercem rozladěn. „Někteří hráči jsou tu asi spokojení. Budu z toho muset vyvodit nějaké důsledky, takhle to dál nejde,“ láteřil Uhrin. Jak avizoval, tak učinil.

Jak konkrétně trestal? Brankář Jakub Diviš a obránce Pavel Čmovš byli přeřazeni do juniorky, další hráči pak dostali individuální pokuty v různé výši.

Na začátku sezony přitom oba začali v základní sestavě. Diviš si vybojoval místo jedničky, odchytal všechna utkání v předkolech Evropské ligy a první ligový duel s Olomoucí. Mužstvo však nepodržel. Naposledy se objevil v bráně v odvetě třetího předkola Evropské ligy proti Skënderbeu Korcë v Albánii, kde Středočeši vypadli po penaltovém rozstřelu.

Právě v tomto zápase už měl původně dostat příležitost ázerbájdžánský gólman Kamran Agajev, jenže se na předzápasovém tréninku v Albánii zranil. Od té doby léčil poraněné lýtko, teď už je však v tréninku s týmem a jeho start v neděli na Slavii je možný.

Mladá Boleslav má problémy. Po čtyřech kolech stále čeká na první ligovou výhru a s jediným bodem se krčí na spodních příčkách tabulky. Liberec zopakoval svůj týmový výkon z domácího utkání se Spartou a ve městě škodovek zvítězil 3:0. Na jasné výhře měl největší podíl autor dvou gólů, osmnáctiletý Martin Graiciar.

Čmovš hrál dosud ze tří boleslavských stoperů (ještě Patrizio Stronati a Douglas da Silva) nejčastěji. Z osmi soutěžních zápasů byl sedmkrát v základní sestavě. Uhrin byl po utkání s Libercem zklamaný z činnosti obranné řady. „Jednou hrajeme dobře v obraně, podruhé hraje ta samá lajna a má obrovské problémy. Musím se zamyslet nad tím, že výkonnost u některých hráčů je hodně kolísavá,“ prohlásil Uhrin. Odnesl to Čmovš.

Boleslav je ve svízelné situaci, po čtyřech kolech má jeden bod. Je možné, že by ještě někdo středočeský tým posílil? „Uvidíme, to teď nebudeme řešit, soustředíme se na Slavii. Je to možné, ale určitě budeme kádr zeštíhlovat. Musel by přijít kvalitní hráč, který by nám zacelil problémy, které ve hře jsou. Možná bude stačit, když se nám uzdraví hráči, kteří tým táhli na začátku sezony, tedy Mebrahtu s Chramostou,“ řekl Sportu prezident klubu Josef Dufek.

Šéfa klubu nepovedený start logicky trápí. „Není to samozřejmě příjemné, ale jsou odehraná čtyři kola, teď jedeme na Slavii. Všichni už nás odepisují, já bych to tak ale úplně neviděl. Uvidíme,“ nepropadal Dufek panice. „Máme dlouhodobě problémy s domácími zápasy, teď to pokračuje. Jen si myslím, že herní obraz je trochu lepší, ale výsledky jsou víceméně stejné, nedaří se nám vyhrávat,“ dodal boleslavský prezident.

Nijak se zatím nehýbe ani situace kolem trenéra Martina Svědíka, jenž má z klubu odejít. Platí, že mu dál běží smlouva, ale u ligového týmu už nefiguruje.