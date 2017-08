Sparta spouští řez. Odejít by mohl i nulový Janko, ale jen do ciziny

Není otázkou zda, ale kdy. A kdo. Opakovaně avizované zužování kádru fotbalové Sparty se dává do pohybu. A podle informací deníku Sport přetřásá vedení Letenských hodně zajímavá jména, mezi postradatelnými se ocitla i jedna z velkých letních posil Marc Janko, který by za některých okolností mohl odejít na hostování.

„Chceme mít jasno co nejdříve, ale těch variant, jak kádr zúžit, je několik a do konkrétních odchodů může promluvit také zájem, který o některé hráče evidujeme ze zahraničí,“ vysvětluje generální manažer Sparty Adam Kotalík. Vše by nicméně mělo být ideálně vyřešeno do konce srpna.

Úvahy o hostování pro Janka možná na první pohled překvapí, ale mají logický základ. Rakouský internacionál sice přicházel s pověstí velkého střelce, tu ovšem v úvodu sezony absolutně nepotvrdil. Zatím se netrefil, i v mezihře byl velice špatný. V posledních duelech dokonce vypadl ze základní sestavy.

Působí rozhozeně, koncentrace na fotbal v jeho případě rozhodně není stoprocentní. I u Janka je jedinou variantou působení za hranicemi, přesun v rámci Čech není téma. „Marc Janko je jistě kvalitní útočník, což ve svých předchozích působištích prokázal. Určitě od něj ale čekáme víc, než zatím předvedl,“ říká bez obalu druhý nejvyšší muž Sparty.

Záležet nicméně bude i na tom, jak to dopadne s dalšími jmény, jež by mohla odejít. Jak už iSport.cz a deník Sport informovaly, hostování se hledá pro Václava Kadlece, u kterého také platí, že jedinou cestou může být zahraničí.

Kdo všechno je ve Spartě v ohrožení? Kompletní seznam hráčů čtěte ve středečním deníku Sport!

