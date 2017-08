Karavajev volí přestup do Lokomotivu. Sparta může dostat 65 milionů

Jak informoval iSport.cz už ve středu, Vjačeslav Karavajev je na odchodu ze Sparty. Zájemci jsou momentálně dva – z Francie a Ruska. Dvaadvacetiletý bek, který byl zvolen nejlepším hráčem letenského klubu za minulou sezonu, preferuje druhou variantu. Je to Lokomotiv Moskva.

"Zájem o Vjačeslava Karavajeva evidujeme dlouhodobě," řekl Sportu již ve středu Adam Kotalík, generální ředitel Sparty.

V zimě se mluvilo například o Spartaku Moskva, po sezoně se spekulovalo ještě o římském Laziu. Podle aktuálních informací iSport.cz jsou ale momentálně ve hře pouze dva zájemci – francouzské Nantes a Lokomotiv Moskva. S tím, že ruský klub je prý ze strany hráče preferovaná varianta. Proč?

Karavajeva láká návrat do rodné země nejen kvůli lepším finančním podmínkám, ale hlavně kvůli ruské reprezentaci. „Čerstvě byl nominován a vycítil velkou šanci zúčastnit se světového šampionátu příští rok v Rusku. Proto chce domů, myslí si, že tam bude víc na očích," tvrdí zdroj iSport.cz.

Proti Nantes hovoří i to, že jeho současný kádr má naplněnou kvótu hráčů mimo Evropskou unii. Takže by nejprve musel vyřešit otázku, který z cizinců by případně Karavajevovi uvolnil místo v kabině.

Vše tak směřuje k tomu, že Karavajev s velkou pravděpodobností zakotví v moskevském Lokomotivu. Při vyjednání kluby operují s částkou 2,5 milionu eur (v přepočtu 65 milionů korun).

Ruského beka Sparta nahradí, přesněji již nahradila v základní sestavě, Ondřejem Zahustelem. V očích trenéra Andrey Stramaccioniho je prý platnějším hráčem pro spolupráci na pravé straně s Jonathanem Biabianym.

