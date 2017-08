Po stopách Čecha? Rennes obnovilo jednání o Koubkovi, nabízí 78 milionů

Sparťanského gólmana Tomáše Koubka opět láká Stade Rennes. Francouzský klub obnovil jednání s pražskou Spartou a podle zdrojů iSport.cz jí nabízí tři miliony eur (v přepočtu přes 78 milionů korun). Čtyřiadvacetiletý reprezentant se tak může vydat po stopách Petra Čecha, jenž přestoupil ze Sparty do Rennes v roce 2002.

O možném Koubkově přestupu do Stade Rennes se spekulovalo celé léto. Ale až nyní se dalo vše do pohybu. Sparta má před sebou nabídku 78 milionů korun, kterou podle informací iSport.cz reálně zvažuje.

Francouzské zdroje dokonce hovoří o pokročilých jednáních. "Pokud se situace nezmění, Rennes v příštích dnech transfer uzavře,“ píše server le10sport.com.

"Ale také se ozval jeden německý a jeden anglický klub. Nic není hotové," doplnil zdroj Sportu.

Na nabízenou nemalou sumu by mohla Sparta kývnout především z toho důvodu, že brankářský post má kvalitně zastoupen. V kádru je zkušený David Bičík, velký oblíbenec fanoušků, a v létě přivedla ještě Martina Dúbravku, který odstartoval sezonu v roli jedničky.

Po Koubkově odchodu by se Dúbravka patrně vrátil do sparťanské branky, v sobotním ligovém utkání na půdě Zbrojovky Brno by měl každopádně chytat ještě Koubek.