Podaný varoval před kulišárnami Bohemky, pak sám jednu vymyslel

Když se fotbalista Dukly Jakub Podaný připravoval na předehrávku 5. kola první ligy s Bohemians Praha 1905, chtěl si dávat pozor na signály soupeře při standardních situacích. Nakonec to ale byl právě on, kdo jeden signál zahlásil a Dukla se po něm ujala vedení, které dovedla k důležité výhře 2:0.

"Byl to domluvený signál. Říkali jsme si, že to budeme zahrávat normálně, ale tohle bylo přesně z té ideální pozice, ze které to chceme zahrávat. Tak jsme si řekli, že to zkusíme. Jsem rád, že to vyšlo, i když až z dorážky. Róbert Kovaľ to pak skvěle trefil do protipohybu, i když tam měl ještě obránce. A to není snadné takhle trefit," řekl Podaný.

720p 360p REKLAMA Dukla - Bohemians: Tyč a gól! Závar před bránou Bohemians ukončil Kovaľ a Dukla vede 1:0 • VIDEO iSport TV

Pochvalou nešetřil ani trenér Jaroslav Hynek. "Kluci to zahráli přesně tak, jak jsme to natrénovali. Je dobře, že když se ještě nemůžeme tolik opřít o kombinaci, že si pomůžeme standardkou," prohlásil kouč Dukly.

Přitom to byla právě Dukla, kdo se obával standardek soupeře. "Co jsem je viděl v předchozích zápasech, tak tam při tom vymýšleli kulišárny. I dnes to na nás zkoušeli, tak jsem rád, že nás z ničeho nepotrestali," těšilo Podaného.

V úvodu sezony Dukla dostala ve dvou zápasech sedm gólů, ale v posledních třech duelech podruhé udržela čisté konto. "Věříme si vzadu víc než na začátku sezony, kdy jsme ve dvou zápasech dostali sedm gólů. To čisté konto potěší. Bohemka hraje zajímavý fotbal, pár zápasů jsem viděl, ale byli jsme na ně dobře připravení. Nula vzadu je pozitivní," řekl Podaný.

720p 360p <p dir="ltr"><span>To, co se nepovedlo Spartě ani Slavii, zvládla Dukla. Na Julisce uštědřila Bohemians první porážku v sezoně, zároveň udržela svoje druhé čisté konto. Díky gólům Róberta Kovaľa a Zinedina Mustedanagiče vyhrála 2:0 a po předehrávce 5. kola HET ligy se vyhoupla na 6. místo v tabulce.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Dukla - Bohemians 2:0, výhru krásným lobem pečetil Mustedanagič • VIDEO iSport TV

Mrzelo ho však, že se po vstřeleném gólu nechal se spoluhráči zatlačit do defenzivy. "Chtěli jsme hrát stejně aktivně, protože Bohemka má na stranách šikovné hráče a Kabajev na hrotu je nepříjemný. Nechtěli jsme tolik cuknout, ale stalo se nám to. Štěstí, že z toho nic nebylo, jen závary," řekl třicetiletý bek.

"Dobře jsme dostupovali Kabajeva, nedovolili jsme mu míč si pokrýt. Za to je třeba naše stopery pochválit. Když tohle Bohemce eliminujete, tak přijde o svou hlavní zbraň. O to jsme to měli jednodušší," dodal.

Definitivní uklidnění ale přišlo až po druhém gólu, který dal lobem střídající Zinedin Mustedaganič. "Byl to pěkný fotbalový moment. Ani nevím, jak se tam mohl takhle ocitnout sám, aniž by to nebyl ofsajd. Asi se někdo zapomněl na druhé straně. Bylo to fakt pěkné, hezky brankáře přehodil. Pak měl ještě jednu šanci, kdy mu to brankář vytáhnul. Takže Zizu tam přišel a uklidnil nás. Je to hráč s výjimečnou technikou, který umí s těmito situacemi naložit," chválil Podaný hráče hostujícího ze Sparty.

720p 360p REKLAMA Dukla - Bohemians: Mustedanagič přeloboval Fryštáka a Dukla vede 2:0 • VIDEO iSport TV