Zklamaný Šural po výbuchu v Brně: Náš výkon? To se nedá hodnotit

Měli proti sobě poslední tým tabulky, přesto nedokázali vyhrát. Fotbalisté Sparty vybuchli v sobotním ligovém utkání na hřišti Zbrojovky Brno 0:2. „Náš výkon se ani nedá hodnotit. Předvedená hra byla opravdu špatná,“ těžce hledal slova po zápase záložník Josef Šural, který si navíc vstřelil vlastní gól, který poslal Brno do vedení.

Místo, aby beznadějně poslední celek tabulky přejeli dominantním výkonem, nastoupili sparťané v Brně proti tamní Zbrojovce velmi ospale. Během prvního poločasu si nevytvořili žádnou příležitost ke skórování, kdežto domácí se zaslouženě dostali do vedení. Pomohl jim vlastní gól Josefa Šurala.

„Měli jsme si při standardní situaci rozebrat hráče. Já byl s jejich stoperem, ani nevím, kdo to byl. Centr přede mnou lízl, pak jsem to asi tečoval i já, a míč skončil v naší brance,“ popisoval sparťanský záložník situaci při prvním gólu Zbrojovky.

Zareagovat však Letenští nedokázali. Zatímco Brno si vytvářelo nebezpečné okamžiky, Sparta nezahrozila ani jednou. A tak domácí využili pasivity Pražanů a přidali druhou trefu. Až poté začali svěřenci Andrey Stramaccioniho zlobit brněnskou defenzivu, ale ta všechny útoky ustála a dovedla zápas k výhře 2:0.

„Na tomhle hřišti a v náročném počasí se nám nedařilo hrát rychle, jak jsme chtěli. Nebyli jsme vůbec nebezpeční, čímž jsme si nevytvořili ani žádné šance,“ hledal příčiny porážky Šural.

Podle něj však Zbrojovka Spartu ničím nepřekvapila. „Čekali jsme, že budou hrát za hranicí možností. Předvedli to, co museli, aby měli šanci na výhru. Bohužel, se jim to podařilo,“ dodal sparťanský záložník, který právě v Brně začínal s profesionálním fotbalem.

