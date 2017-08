Defenziva nám vyhovovala, uznal Polák. Trápení Sparty zažil ve Wolfsburgu

"Vyhovovalo nám, že jsme hráli defenzívně a nemuseli tvořit. Nechtěli jsme dnes fotbalově oslňovat. V našem výkonu bylo podle plánu nasazení, bojovnost, vůle porvat se se Spartou o body. Což se nám povedlo," řekl Polák, po jehož hlavičce ve 22. minutě získalo Brno jednobrankový náskok.

"Nechci se pochvalovat. Ale byl to super začátek. Musím říci, že jsme se v týdnu na tyto momenty připravovali. Chtěli jsme minimum standardních situací, které se nám nabídnou, využít. Pilík trestňák přesně kopl, já jsem to hlavou lízl. Nevím, jestli to ještě někdo ze sparťanů tečoval," popsal Polák vedoucí branku Brna.

Inkasovaný gól Spartu zcela vyvedl z herního konceptu. "Po získání náskoku jsme se zatáhli. Sparta musela více tvořit, což jí dnes moc nešlo. Ve druhém poločase jsme se dostali k odraženému míči opět po standardní situaci a přidali druhý gól. Po něm už byla Sparta bezmocná," všiml Polák.

Brno nastoupilo poprvé bez odvolaného trenéra Svatopluka Habance, který odnesl mizerný vstup týmu do nové sezony. "Mrzí mě, že pro nás liga začala výhrou až dnes a něco podobného nepřišlo v úvodu sezony. V přípravných zápasech jsme přitom hráli dobře. Potom na nás padla deka," uvedl Polák.

"Nesmíme si myslet, že když jsme porazili Spartu, tak už půjde všechno samo. Potřebujeme si stále připomínat, jak jsme dnes bojovali, pomáhali si. V tom by to mělo všechno začínat. Je možné, že budeme muset přejít na variantu soubojů a dobrého bránění. A budeme sbírat body. Což je důležitější, než předvedená hra. Fanoušky zajímá více bojovnost a bodové zisky, než předvedená hra po prohře 0:3," naznačil Polák možnou cestu Brna z krize.

Současné výsledkové trápení Sparty nechtěl příliš komentovat. "Něco podobného jsem zažil ve Wolfsburgu, kdy bylo strašně moc hráčů v týmů. Trenér Magath si neustále vodil další hráče. Ostatní byli na odpis. Navzdory změnám se nám výsledkově nedařilo. Totéž jsem zažil v Norimberku, kde si kádr sedl až po devíti měsících. Ve Spartě ale vědí, co dělají," dodal Polák.

<p><span>Fotbalisté Brna porazili v prvním utkání po odvolání trenéra Svatopluka Habance nečekaně Spartu 2:0. Zbrojovka vedla v utkání pátého kola od 22. minuty po gólu Jana Poláka, druhou branku přidal v 58. minutě Lukáš Vraštil, který byl poté v 69. minutě po druhé žluté vyloučen. Spartě však ke zvratu přesilovka nepomohla a připsala si první ligovou prohru. Brno díky výhře opustilo posední místo v tabulce.</span></p>

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23. Josef Šural (vl.), 58. Vraštil Hosté: Sestavy Domácí: Melichárek (C) – Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jakub Šural – Polák, Sedlák – Přichystal (70. Jovanović), T. Pilík (76. Kratochvíl), Lutonský – Koné (54. Michal Škoda). Hosté: Koubek – Zahustel (46. Vatajelu), Hovorka, Mareček, Nhamoinesu – Vácha (70. Janko), Mandjeck (43. Sáček) – Biabiany, Josef Šural, Ben Chaim – Lafata (C). Náhradníci Domácí: Halouska, Jovanović, Buchta, Fortes, Ashiru, Škoda, Kratochvíl Hosté: Dúbravka, Štetina, Karavajev, Vatajelu, Janko, Juliš, Sáček Karty Domácí: Pavlík, Vraštil, Vraštil Hosté: Mareček, Vácha Rozhodčí Příhoda – Paták, Blažej. Stadion Městský fotbalový stadion Srbská, Brno Návštěva 8016 diváků

