Sparta je bez srdce, tvrdí experti. Přišla mi odevzdaná, řekl soupeř

Takhle to nepůjde. Fotbalisté Sparty podali na půdě Brna bídný výkon a po prohře 0:2 museli zpytovat svědomí. „Bylo to špatné,“ soukali ze sebe sparťané. „Náš nejhorší zápas,“ uznal i trenér Andrea Stramaccioni. Proč tomu tak bylo? Podle legendy letenského klubu Horsta Siegla i trenéra Davida Vavrušky chybí hře Sparty pořádný náboj a touha. To nepřímo potvrdil i jeden z hrdinů Brna, obránce Lukáš Vraštil.

Sparta dokázala v Brně vystřelit jen třikrát na branku, opravdu velká šance přišla až v závěru za stavu 0:2. „Viděl jsem ve hře pár náznaků, ale takhle se o tři body nehraje. Je tam nedůraz,“ tvrdil Horst Siegl ve studiu O2 Sport.

Podle trenéra Davida Vavrušky chybí letenskému týmu srdce. „Když to Spartě v minulosti nešlo, tak to zlomila. Byla to parta, sparťanské srdce existovalo. Dnes to nevidím,“ řekl kouč druholigové Viktorie Žižkov.

„Tohle se mi líbí. Když nemáš sparťanské srdce, běž pryč,“ souhlasil Siegl. „Byl to chladný a profesorský výkon. Když se podívám, komu to není jedno, tak bych řekl Lafatu, Šurala a Marečka s Hovorkou. Ostatní mi přijdou chladný,“ dodal Vavruška.

720p 360p REKLAMA Stramaccioni po prohře v Brně: Hráči nejsou ve formě. Frýdek je stále člen týmu • VIDEO iSport TV

Tomu nahrál i komentář brněnského obránce Lukáše Vraštila, který proti Spartě zvyšoval na 2:0. „Sparťané mi přišli trošku odevzdaní, bylo to z jejich strany bez emocí,“ vyprávěl třiadvacetiletý fotbalista.

Na výkon svých svěřenců si ostatně postěžoval po utkání také trenér Andrea Stramaccioni. „Vadí mi, co se stalo. Nemáme hráče v optimální formě, tým musí hrát jinak, lépe. Směrem dopředu tentokrát dva až tři hráči nepodali očekávaný výkon.“

V defenzivě zase Spartu zásadně trápí standardní situace, ze kterých v Brně dostala oba góly. Dlouhodobá bolest se nelepší. „Není akceptovatelné, že ze čtyř gólů v lize dostaneme tři ze standardní situace,“ věděl Stramaccioni.

Není divu, že po nečekané prohře zaplavily sociální sítě nespokojené vzkazy sparťanských fanoušků. Mezi nimi byl i populární herec a velký sparťan David Novotný. „Naprosto neobhajitelný, vyčichlý výkon. Jsem na hranici studu,“ napsal na Twitter.

720p 360p <p><span>Fotbalisté Brna porazili v prvním utkání po odvolání trenéra Svatopluka Habance nečekaně Spartu 2:0. Zbrojovka vedla v utkání pátého kola od 22. minuty po gólu Jana Poláka, druhou branku přidal v 58. minutě Lukáš Vraštil, který byl poté v 69. minutě po druhé žluté vyloučen. Spartě však ke zvratu přesilovka nepomohla a připsala si první ligovou prohru. Brno díky výhře opustilo posední místo v tabulce.</span></p> REKLAMA

Vácha > Sáček? Tvořivý hráč ve středu pole, bez toho Sparta nevstane

720p 360p REKLAMA

720p 360p REKLAMA

Stramaccioni po prohře: Hráči nejsou ve formě. Vadí mi, co se v Brně stalo