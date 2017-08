Uhrin o konci ve Slavii: Sestavil jsem mužstvo, které získalo titul

Za dva dny to bude rok, kdy byl odvolán z funkce hlavního trenéra vršovického klubu. Skončit musel Dušan Uhrin mladší po prohře 1:3 v Plzni kvůli neuspokojivým výsledkům. V neděli se Slavii postaví s Mladou Boleslaví jako soupeř.

„Těším se na to, spoustu hráčů znám a spoustu hráčů, kteří tam jsou, jsem tam přivedl. Doufám, že to bude zajímavé utkání a že si to lidí užijí,“ říká kouč a zároveň sportovní manažer Středočechů.

Ačkoliv byl ze své funkce odvolán, zášť vůči vedení Slavie nemá. Dokonce je s některými členy dosud v kontaktu.

„Nedávno jsem mluvil s Martinem Krobem (generální ředitel Slavie – pozn. aut.), občas mluvím s panem Syrovátkou (člen managementu). Mluvím i s panem Tvrdíkem (předseda představenstva), fandím jim v pohárech,“ říká a odmítá, že by jeho konec v klubu proběhl ve zlém. „Bylo to tak na veřejnosti brané, samozřejmě jsou tam nějaké vlivy, lidi na vás křičí. Ale já znám spoustu slávistů, mám dceru, která hraje za Slavii. Musím říct, že nikdo mi neřekne nic špatného."

Když se však ohlédné zpátky za svým působení na lavičce Slavie, připustí, že situace v klubu nebyla ideální.

„Měli jsme jisté problémy, neměli jsme tolik dobrých hráčů, chtěli odejít Škoda, Zmrhal, chtěli jít za lepším, než jim byly vylepšeny smlouvy. Taky jsme měli krátkou přípravu a to tomu odpovídalo. V pohárech jsme narazili na velmi silné týmy mimo Tallinnu, kdy jsme to venku pokazili. Vyřadili jsme Rio Ave, to je silný tým. Porazil nás dvakrát 3:0 Anderlecht, do toho jsme hráli po třech dnech s Plzní, měli jsme tam strašně těžké období."

Zásluhy na mistrovském titulu Slavie, který s klubem po jeho konci získal Jaroslav Šilhavý, si však neubírá.

„Když se za tím dnes ohlédnu, mužstvo, které získalo titul, jsem sestavil. To tak je. Natrénovaní asi byli, neprohrávali, ale to je trenérský život. Když se potkáme, řeknou mi pan Tvrdík i pan Syrovátka hezká slova k tomu, že jsem to dal dohromady. Samozřejmě vyhrál Jarda Šilhavý, já ne, to je samozřejmé. Nevím, co by se stalo, kdybych zůstal,“ dodává.

