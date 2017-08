Dokonalý záskok Dostálek: Jak přelstít Spartu? Chce to trpělivost

Čím jste Spartu zaskočili?

„Utkání se vyvíjelo tak, jak jsme si přáli. Věděli jsme, co chceme hrát, z jakého bloku chceme pracovat a vést defenzivní část. Jen jsme nabádali hráče, ať jsou trpěliví. Z jedné standardní situace jsme se v prvním poločase prosadili a možná jsme tím Spartu trošku zaskočili. Pak to bylo o tom, jak mužstvo dokáže pracovat.“

O ono pracovalo…

„Sami jste viděli, že to hráče stálo strašně moc sil. Pak jsme šli do deseti lidí a bylo to neuvěřitelně náročné. Velký kompliment, jak to dokázali odbojovat. Byli za to odměněni. Jak vstřelenými góly, třemi body, tak potleskem fanoušků. Bylo hodně příjemné tohle na Srbské po delší době zase slyšet.“

Proč jste zvolil kapitánem brankáře Dušana Melichárka místo stopera Petra Pavlíka?

„Na Pavlase byl určitý tlak, on sám si ho na sebe vytvořil. Chtěli jsme, aby se vrátil k výkonům z jarní části sezony. I proto jsme udělali tohle rozhodnutí.“

Fotbalisté Brna porazili v prvním utkání po odvolání trenéra Svatopluka Habance nečekaně Spartu 2:0. Zbrojovka vedla v utkání pátého kola od 22. minuty po gólu Jana Poláka, druhou branku přidal v 58. minutě Lukáš Vraštil, který byl poté v 69. minutě po druhé žluté vyloučen. Spartě však ke zvratu přesilovka nepomohla a připsala si první ligovou prohru. Brno díky výhře opustilo posední místo v tabulce.

Jak vám bylo po vyloučení obránce Lukáše Vraštila?

„Vzpomněl jsem si na zápasy se Spartou v minulosti. Většinou jsme je dohrávali v deseti a dokázali jsme je zvládnout. V ten moment to byl impulz pro mančaft, že se dokázal ještě víc semknout a pracovat.“

Co jste zvládli za ty čtyři dny?

„Zapracovali jsme na psychice hráčů, malinko jsme pozměnili tréninkový mikrocyklus. Celý týden jsme připravovali tým ve dvou lidech s Lukášem Přerostem. Na všem jsme se shodli. Hlavně jsme chtěli zvýšit sebevědomí hráčů. Také jsme chtěli dostat do středu hřiště rychlého důrazného hráče a Honza Sedlák tu úlohu splnil velmi slušně.“

Co bude s vámi dál?

„Naše mise byla od úterý do soboty. Měli jsme připravit mužstvo na utkání, odkoučovat ho. Tento proces je uzavřený a co bude dál, to neřeším.“

