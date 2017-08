Sparta řeší Frýdka. Ve hře je Německo, ale nejspíš zůstane na Letné

Hlavy vychladly, emoce postupně vyprchaly. Rozbouřená situace kolem záložníka Martina Frýdka a jeho pozice ve Spartě se během sobotního dne výrazně uklidnila. „Chci zdůraznit, že je hráč Sparty a pro mě jím zůstává,“ prohlásil po utkání v Brně trenér Letenských Andrea Stramaccioni.

Pětadvacetiletý středopolař dal v týdnu najevo nespokojenost se svou pozicí v mužstvu, kterou mu italský kouč určil. Informace o tom, co přesně se mezi hráčem a trenérem stalo, se liší. Existuje několik verzí.

Klub v pátek oficiálně oznámil, že hráč požádal o možnost najít si angažmá v zahraničí. Tady ovšem nastává zádrhel. Letní přestupový trh se brzy uzavře, prostoru pro hledání adekvátního angažmá je naprosté minimum.

Frýdkova zastupující agentura Sport Invest proto neotálela a ihned se dala do práce. Zároveň otevřela velice intenzivní jednání s představiteli Sparty o hráčově budoucnosti. Největším soupeřem je ovšem v tuhle chvíli čas.

„Agenti rozhodili sítě v Německu a Rakousku, nabídka na nějaké hostování s případnou opcí na odkup by se mohla objevit. Ve hře je ovšem i varianta, že Frýdek bude pokračovat na Spartě. A v tuhle chvíli asi i pravděpodobnější,“ řekl Sportu zdroj z hráčova blízkého okolí.

Přesun v rámci tuzemské soutěže pak není příliš reálný. Fakt, že by nespokojený hráč na Letné mohl působit i nadále, nevyvrátil ani kouč Stramaccioni. „Klub, agent a hráč se tím zabývají. Obecně je kolem nás hodně vlivů a různých transferových spekulací. My to musíme zvládnout, počkat, co se stane. A pak uvidíme,“ prohlásil italský stratég.

Jisté je, že se situace může pohnout každou hodinou. Oběma směry. Frýdek má nade vší pochybnost Spartě co nabídnout, byť jeho pozice není taková, jak možná sám předpokládal. Otázkou zůstává, zda by se podařilo napravit poničené vazby.

