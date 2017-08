VIDEO: Jablonec - Zlín 2:0. Domácí poprvé v sezoně vyhráli

Trenér Jablonce Zdeněk Klucký udělal zásadní změnu v sestavě, když z křídla posunul na hrot Tecla. A odměna přišla už v 18. minutě. Nový muž v sestavě Jankovič se na pravé straně zasekávačkou zbavil obránce a centrem levou nohou našel v ideální pozici Tecla, který už měl snadnou pozici k otevření skóre. Prosadil se tak ve druhém utkání po sobě.

První šanci měl přitom Zlín, ale Holzer přestřelil. Pak ale dlouho hrozilo jen před brankou hostů. Tecl měl další šanci, ve které ho vychytal gólman Dostál. A Trávníkova střela skončila mimo branku.

Do druhé půle udělali domácí změnu a místo Mehanoviče šel do útoku reprezentant do 21 let Mihálik. Hned po dvou minutách si naběhl za obranu na ideální kolmici, postupoval z úhlu sám na brankáře a Dostála prostřelil.

Zlín se trápil ve finální fázi a nedostával se do větších šancí, aby mohl zápas zdramatizovat. Situaci mu navíc v 74. minutě ještě zkomplikoval argentinský záložník Podio, který za faul zezadu u soupeřova pokutového území dostal druhou žlutou kartu a hosté museli dohrávat v deseti.

Jablonec pak už soupeři nedovolil žádný střelecký pokus a bez potíží si pohlídal teprve druhý zisk tří bodů z posledních 12 ligových duelů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18. Tecl, 49. Mihálik Hosté: Sestavy Domácí: V. Hrubý – Janković, Pernica, Hübschman (C), Matěj Hanousek – Masopust (66. Doležal), V. Kubista, Trávník, Zelený – Mehanović (46. Mihálik), Tecl (87. Jovović). Hosté: S. Dostál – Matejov, Janíček (C), Gajič, Bartošák – Traoré, Jiráček – Holzer (66. Džafić), Podio, Ekpai (84. Kopečný) – Železník. Náhradníci Domácí: Bárta, Mihálik, Doležal, Kouřil, Považanec, Jovović, Holeš Hosté: Bačo, Švenger, Kopečný, Bartolomeu, Džafić, Hnaníček, Fantiš Karty Domácí: Trávník, V. Kubista Hosté: Jiráček, Podio, Bartošák, Podio, Kopečný Rozhodčí Pechanec – Hrabovský, Antoníček Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 2950 diváků

Kklíčové momenty zápasu

