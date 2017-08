Šilhavý měl před Boleslaví obavy, Slavia úkol splnila: Liga bude drama

Jak hodnotíte zápas s Mladou Boleslaví?

„Dnes se mi to samozřejmě hodnotí mnohem lépe než v minulosti. Cítili jsme všichni, že ke spokojenosti je daleko, zvlášť s naší produktivitou a dvěma ztrátami v domácí soutěži. Dnes byl úkol jasný, vyhrát jakýmkoliv rozdílem a získat tři body. To se podařilo a myslím, že až na některé pasáže jsme předvedli dobrý výkon. Závěr pro diváky byl fantastický. Ještě jsme si vypracovali šance a mohli jsme zvýšit. Boleslav se nicméně snažila, za stavu 2:0 měla také šance.“

720p 360p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 4:0. Gólový půst prolomil Van Buren • VIDEO iSport TV

Konečně jste prolomili střelecké trápení. Měl na tom hlavní zásluhu útočník Van Buren?

„Mick hrál velmi dobře a byl odměněn za svou tvrdou práci. Jsme jen rádi, že mu to tam spadlo. Chtěli jsme být hodně aktivní jako proti APOELu. Na to, že byl Van Buren jako jediný útočník a neměli jsme ho kým nahradit, to zvládl výborně.“

Milan Škoda a Muris Mešanovič nebyli k dispozici. Měl jste proto před zápasem obavy?

„Obava byla, to je jasné. Zápas má vždy nějaký vývoj, někdy tam potřebujete dát dalšího útočníka nebo vystřídat. Ale dnes byli hráči odhodlaní, ať už by šel na hřiště kdokoliv, tak bychom to asi dali dohromady. Halil nastoupil skvěle, Mingazov byl připravený. Teď máme pauzu, tak se nadechneme.“

Zamotal vám Van Buren hlavu v tom, zda by neměl hrát spíše na pozici hrotového útočníka?

„Viděli jste sami, že se na kraji choval docela dobře. Je to silový hráč, rychlostní, který pomůže i při standardních situacích. Myslím, že jeho variabilita je užitečná. Ale vidíme, že i na hrotu je dobrý a neztratí se tam. I když dnes nějaké šance zahodil, tak to zvládl.“

720p 360p REKLAMA Slavia - Mladá Boleslav: Krásná kombinace! Van Buren se trefil podruhé a je to 2:0 • VIDEO iSport TV

Jak se vám zatím líbí výkony Eduarda Sobola?

„Dnes dal gól, tak ho to asi bude něco stát. Fyzicky je na tom skvěle, má sebevědomí a i rychlostně s míčem je na tom dobře. Myslím, že má velkou budoucnost.“

720p 360p REKLAMA Slavia - Mladá Boleslav: Poprvé ve slávistickém dresu se prosadil Sobol a je to 4:0 pro Slavii • VIDEO iSport TV

Natáhl jste ligovou sérii bez prohry ve Slavii na 31 zápasů. Co na to říkáte?

„Je to výsledek celého týmu. Beru to pořád s nadhledem jako statistický údaj. Kdybychom třeba dvakrát prohráli a získali znovu titul, tak to za tu sérii vyměním. Ale je to příjemné, a kdyby to mělo trvat ještě nějakou dobu, tak bychom se nezlobili.“

Jak jste po pěti kolech spokojený s vaší ligovou pozicí?

„Ztratili jsme čtyři body. V Ostravě jsme měli vyhrát, na Bohemians jsme chtěli, ale šancí zase tolik nebylo. Dnes jsme se nadechli a liga je ještě dlouhá, takže věřím, že se budeme zlepšovat. Není to jen o Spartě a Slavii, které nakupovaly velké hráče. Je tu také Plzeň, kam se vrátil Pavel Vrba. Ale ukazuje se, že každý může porazit kohokoliv. Myslím, že to bude dramatické.“

Kolik hráčů vám nyní odjede na reprezentační srazy? A vrátí se zranění hráči po pauze?

„Nemám to úplně spočítané. Hráči se ještě donominovávají, takže se může stát, že ještě bude někdo povolán. Zatím myslím, že se jedná o osm nebo devět lidí. Zbude nám myslím patnáct nebo třináct hráčů. Věřím, že po reprezentační pauze budou hráči, kteří teď marodí jako Škoda, Stoch, Deli a další, k dispozici.“