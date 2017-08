Boleslav v krizi. Uhrin: Hráči půjdou znovu na testy, musíme nabrat fyzičku

Boleslav zatím vybojovala v nové ligové sezoně jen bod za remízu v Karviné. Jinak čtyřikrát prohrála, když nestačila na Olomouc, Spartu, Liberec a naposledy Slavii. „Jsme ve špatné situaci. Měli jsme těžké soupeře a jednoho lehkého, Olomouc, to jsme pokazili,“ tvrdil Uhrin.

Devětačtyřicetiletého trenéra po prohře na Slavii nejvíce mrzelo, že jeho mužstvo nedokázalo plnit plán, se kterým do utkání šlo. „Začali jsme hodně pasivně, to jsme nechtěli. Slavia nám dala gól po naší hrubé chybě. A nejvíce nás dostaly dolů neproměněné šance za stavu 0:1,“ měl jasno.

Uhrin tak nyní bude hledat cestu z krize ven. „V reprezentační pauze odjedeme na soustředění, to už jsme plánovali tento týden. Musíme se trochu stmelit a dát se dohromady. Psychická stránka je teď nalomená. Musíme hráče kvalitně připravit, jak po psychické, tak fyzické stránce,“ prozradil.

Právě špatná fyzická kondice straší náročného trenéra v tuto chvíli nejvíce. „Fyzickou kondici musíme jednoznačně nabrat. Hráči, kteří se na týden nebo deset dnů zraní, se do toho dostávají měsíc, to je hrozně dlouho. Během následujících čtrnácti dnů budeme dělat znovu testy a musíme se zlepšit,“ doplnil Uhrin.

720p 360p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 4:0. Gólový půst prolomil Van Buren • VIDEO iSport TV

Další razantní změny v kádru ale sportovní manažer a trenér v jedné osobě nechystá. „Neuvažuji, že bych poslal další hráče do juniorky. Se Čmovšem a Divišem se už nepočítá. Je to tak, že nemůžete s někým počítat, když dělá neustále chyby. Boleslav se jich chtěla zbavit dřív a až já jsem to udělal,“ vrátil se ještě ke dvěma vyřazeným hráčům z minulého týdne.

Trpělivost má Uhrin také s novým brankářem Kamranem Agayevem, který hned ve své premiéře udělal na Slavii obrovskou chybu, když mu pod nohou projela malá domů od Tomáše Přikryla. „Bylo to jeho první utkání, dostal čtyři góly… Ale chtěli jsme ho, protože je to dobrý gólman. Věřím, že bude chytat dobře a ještě nám pomůže,“ řekl boleslavský kouč, který se nechtěl příliš zaobírat soupeřem.

„Nakopli jsme Slavii, která byla taky v problémech, ale my se musíme soustředit na sebe. Mluví se mi o tom špatně, protože nepamatuji, kdy jsem měl takhle špatný začátek,“ zakončil Uhrin.