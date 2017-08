Teplický David Luiz se tlačí do sestavy: Na tuhle šanci jsem čekal!

Tuhle výměnu teplických stoperů nikdo nečekal. Michal Jeřábek, jeden z nejlepších obránců minulé sezony, šel na lavici a do sestavy teprve devatenáctiletý Alex Král, kudrnatými vlasy připomínající slavného Davida Luize z Chelsea. Jak si vedl proti Jihlavě (1:0)? Rozhodně nezklamal. Deník Sport mu udělil známku 6.

Proč Alex Král? „Děláme individuální chyby a šest inkasovaných branek za čtyři kola je na můj vkus hodně. Z tohoto důvodu jsem udělal jednu změnu v obraně,“ vysvětloval svůj tah teplický trenér Daniel Šmejkal. A nutno říct, že mu vyšel. „Alex nastoupil poprvé v mistrovském utkání na postu stopera a podal stabilní výkon. Byly tam ale situace, které mohl řešit lépe,“ doplnil.

Na mysli měl Králův podíl na jediné inkasované brance. Mládežnický reprezentant totiž v klíčové chvíli prohrál souboj s unikajícím Jiřím Klímou, a ten po nádherné individuální akci zavěsil.

„Tady s Alexem (druhým stoperem Šušnjarem) cítíme, že jsme udělali chybu,“ uvědomuje si Král. „Ale jinak to bylo celkem v pohodě. Hodnotit sebe hlouběji nemůžu, to bych se musel na zápas zpětně kouknout. Každopádně zápas to byl hodně běhavý, vzadu jsme měli dost sprintů.“

Plno soubojů naopak talentovaný obránce zvládl až s nečekaným přehledem a ukázal, že je do budoucna velkým příslibem! „Na tuhle šanci jsem čekal,“ vyprávěl po utkání. Otázkou je, zda se v teplické sestavě udrží delší dobu. Mohl by, protože v zimě odejde Aleksandar Šušnjar do Mladé Boleslavi a „skláři“ za něj náhradu zatím nemají.

