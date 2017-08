Slavia konečně řádila! Skvělý Van Buren, Sobolova premiéra i šílený vlastňák

Na tohle slávističtí příznivci čekali od prvního kola. Gólové hody přišly ale až v tom pátém. Proti Mladé Boleslavi (4:0) se Slavia konečně pořádně rozstřílela a nepotřebovala k tomu ani vrchního kanonýra Milana Škodu. Na toho dal na chvíli zapomenout dvougólový Mick van Buren. To ale nebylo vše, jednu branku hosté svěřencům Jaroslava Šilhavého vyloženě darovali. Jak se kanonáda rodila?

Na jeho pobídku už čekal útočník Van Buren. Nizozemský fotbalista si naběhl na přední tyč, kde předskočil bránícího hráče a hlavou poslal míč křížně přes celou branku. Hostující gólman na míč nedosáhl. Van Buren ukázal skvělý výběr místa i důraz a bylo to 1:0.

A křídelní záložník Slavie si v hostujícím pokutovém území poradil výborně. Přihrávkou pod sebe našel Van Burena, který znovu dokázal dobrou orientaci před brankou soupeře. Obráncům odskočil a pravačkou poslal míč do odkryté branky. Na první pohled snadný gól, za kterým ale stála skvělá akce.

Slávistická trefa na 2:0 stála skutečně za to. Krásnou akci rozjel nenápadně, ale velmi efektivně záložník Danny. Zkušený Portugalec na polovině hřiště nezazmatkoval, udělal kličku a vysunul nabíhajícího Bořila. Čerstvý reprezentant míč přesně posunul kolegovi Jaromíru Zmrhalovi.

Slavia - Mladá Boleslav: Krásná kombinace! Van Buren se trefil podruhé a je to 2:0

Hostující gólman Kamran Agayev, který v dresu Boleslavi debutoval, si s přihrávkou svého spoluhráče neporadil. Míč mu podjel pod nohou a zaplul do branky. Domácí fanoušci vypukli v radost, naopak ázerbájdžánského brankáře musel uklidňovat jeden z boleslavských obránců.

4. Sobol oslavil první trefu

Vlastním gólem boleslavské peklo nicméně neskončilo. Slavia totiž měla dál velkou chuť a chtěla přidat další branky. V několika šancích domácí selhali, ale ještě jednou se mohli naplno radovat. To když se poprvé v novém dresu prosadil Eduard Sobol.

Ukrajinský obránce tentokrát nastoupil během utkání netradičně na ofenzivní pozici a hodně se cpal do vápna soupeře. To se mu vyplatilo, když ho našel krásným centrem Bořil. Sobol sice napoprvé gólmana nepropálil, ale nepřestal hrát a míč do sítě doslova dotlačil tělem.

„Dnes dal gól, tak ho to asi bude něco stát. Fyzicky je na tom skvěle, má sebevědomí a i rychlostně s míčem je na tom dobře. Myslím, že má velkou budoucnost,“ chválil Sobola trenér Šilhavý.