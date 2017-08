Úleva pro Plzeň! Čermákovy vazy vydržely, chybět bude pár týdnů

Nebyl to hezký pohled. Když Aleš Čermák po hodině hry předčasně opouštěl trávník v duelu s Baníkem, jeho tvář krabatila ukrutná bolest. Nemohl se postavit na nohu, zraněnou po jednom ze soubojů. První diagnóza? Vážné zranění kolena a dlouhá pauza. "Nějaké informace mám, ale nerad bych tady říkal podrobnosti. U Čermáka to může být otázka měsíců," prohodil zasmušile trenér Pavel Vrba.

720p 360p <p dir="ltr"><span>Plzeň drží stoprocentní bodový zisk i po pátém kole HET ligy. V něm Viktoria přivítala Baník Ostrava a stálou převahu přetavila ve tři góly v poslední půlhodině. Na utkání nakonec dorazili i fanoušci Baníku, kterým v den zápasu odvolací a revizní komise pozastavila trest výjezdu udělený disciplinární komisí.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Ostrava 3:0, Viktoria v lize neztratila ještě ani bod • VIDEO iSport TV

Někdejší záložník Sparty se hned v pondělí podrobil vyšetření magnetickou rezonancí. A to dopadlo nadmíru dobře. Vazy v hráčově koleni vydržely. Sice jsou namožené, nebude ovšem třeba chirurgický zákrok. Čermák by si měl na narodce pobýt několik týdnů, ještě během podzimu by se tak měl vrátit do akce.

Pro Viktorii je to skvělá zpráva. Šikovný tvůrce hry totiž během jarní bouračky v opilosti utrpěl zlomeninu tří žeber a naraženinu hrudní kosti. Vynechal velkou část letní přípravy, do zápasů začal naskakovat až v posledních týdnech.

Nyní ho čeká další pauza, ale zdaleka ne tak dlouhá, jak hrozilo ještě před pár hodinami.