Koller o Jankovi: Produktivní není, týmu nepomáhá. Lafata je jednička

Janko v pěti soutěžních zápasech ve Spartě zatím nedal jediný gól, byť ho předchází pověst gólového hráče. "On potřebuje pomoc od spoluhráčů, aby mu dávali míče do šestnáctky. Sparta, co jsem na začátku seozny viděl, tohle se jí vůbec nedařilo," hodnotí v rozhovoru pro iSport TV Jan Koller.

Působení rakouského reprezentanta ale nemůže příliš chválit. "Sparta si vytvářela minimum šanci a on nebyl vidět. Ale na můj vkus si o míče nežádal a nebyl spoučástí týmu, nepomohl mu. Zatím jeho působení ve Spartě nehodnotím moc pozitivně," všímá si legendární český útočník.

Janko se na hrotu útoku trápil a postupně vypadl ze sestavy. "Teď tam nevidím nic. Bude asi dobrej v šestnáctce, ale směrem do mezihry od něj žádnou pomoc Spartě nevidím. Že by vyhrával hlavičkové soubopje, zapojoval se do hry a byl na hřišti vidět, to tam není," říká Koller, ke kterému je díky urostlé postavě Janko přirovnáván.

Místo rakouské posily tak v letenském útoku nejčastěji naskakuje David Lafata. "David ho na hřiště teď nepustí. Sice je postavou menší, ale pracuje s týmem, chodí si pro balony, dokáže se dostat do zakončení, dává góly. Pro mě je to jasná volba číslo jedna," neskrývá Koller. "Raději bych tam viděl někoho mladšího, aby s Davidem rostl a získával zkušenosti, než takového hráče.

