Problém u Karavajeva? Sparta čeká na podpis, Rusové přestup zpochybňují

Jak informoval iSport.cz, několikadenní jednání Sparty a Lokomotivu Moskva o přestupu Vjačeslava Karavajeva za 2,5 milionu eur (65,1 milionu korun) dospělo do finiše a dovršení dohody už chybí pouze podpis smlouvy. Vše se ale mělo na poslední chvíli změnit.

Ruská média totiž převzala informaci ruského sportovního komentátora Nobela Arustamjana, podle jehož příspěvku na Twitteru zamítl příchod mladého obránce trenér druhého týmu ruské ligy Jurij Sjomin.

Spartu ale ještě do středy večer ruský klub o tomto rozhodnutí neinformoval. „Sparta považuje dohodu s Lokomotivem za platnou a žádné oficiální zamítavé stanovisko neobdržela,“ uvedl zdroj iSport.cz obeznámený s děním v letenském klubu.

Локомотив, уже согласовавший со Спартой и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки. Причина - категорический отказ Сёмина. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) August 30, 2017

Vjačeslav Karavajev byl v uplynulé sezoně nejlepším hráčem Sparty, ale italský trenér Andrea Stramaccioni začal dávat přednost Ondřeji Zahustelovi, který si podle slov trenéra Sparty lépe plní defenzivní povinnosti. I proto chtěl bývalý hráč CSKA Moskva, Jablonce či Dukly odejít.

Už v zimě se na něj poptával Spartak Moskva, který byl ve hře i tentokrát. Zájem byl také z Francie (Nantes), ale samotný hráč preferoval návrat do vlasti, aby mohl zabojovat o účast na domácím mistrovství světa v příštím roce.

V dresu Lokomotivu by se však do Česka brzy vrátil, protože moskevský klub je jedním ze soupeřů Zlína v základní skupině Evropské ligy. A právě ta je velkou komplikací, protože ruský klub by musel novou posilu dopsat do pátečního poledne, kdy má Evropská liga uzávěrku soupisek.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 360p REKLAMA Titul i tažení v Evropské lize. Tak šel čas s Lukášem Váchou ve Spartě • VIDEO iSport TV