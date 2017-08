Lille i další mají smůlu, Deli a Ngadeu zůstávají. Slavia řekla jasné NE!

Kolem Simona Deliho krouží Lille, Michaela Ngadeua vábí Montpellier i anglické celky: Crystal Palace a druholigový Middlesbrough. Nabízená suma ovšem jednak neodpovídá představám Slavie a jednak nechce oslabovat tým prodejem klíčových hráčů.

„Simon i Michael mají platné smlouvy a nevidím jediný důvod pro jejich uvolnění. Nabídka na hráče neznamená jeho odchod,“ napsal klubový šéf Jaroslav Tvrdík na Twitteru.

Pro lepší představu: podle francouzského tisku nabízí Montpellier za Ngadeua 1,5 milionu eur, v přepočtu téměř 40 milionů korun. Naopak britský deník The Sun informuje až o 3 milionech liber (asi 84 milionů korun).

Kamerunský reprezentant se prý dlouhodobě líbí Franku de Boerovi, kouči Crystal Palace. Zamlouvá se mu jeho schopnost zastat pozice defenzivního záložníka i stopera a vidí v něm jakousi spásu, která nastartuje tým po bídném vstupu do nové sezony. Podle Tvrdíka má ale smůlu.

Deliho situace je trochu zamotanější. Agent Dalibor Lacina prozradil Aktuálně.cz, že 1. ledna vstoupí v platnost výstupní klauzule v hráčově smlouvě. Za utajenou částku pak tedy může odejít do jakéhokoliv klubu, který ji zaplatí, pokud Deli transfer odsouhlasí.

Poměrně nedávno přitom podepsal novou smlouvu do června 2020, která měla případné zájemce odradit. „Podpis kontraktu možná znamená vůbec největší posílení kádru,“ glosoval Tvrdík.

Ale to, že umožnil zakotvení výstupní klauzule do Deliho kontraktu, je překvapení.

Slávistický boss totiž po odchodu Michaela Lüftnera do Kodaně (díky právě této klauzuli) slíbil, že „nový systém smluv už podobný odchod hráče neumožní“.

Akorát že v zimě může nastat opačná situace… „Sešívaní“ stále řeší také příchod nového útočníka. Má být tak trochu klonem Milana Škody a angažmá shání shodou okolností exslávista Tomáš Necid. Bude to on? Nejspíš ne. Šušká se, že v Edenu má dveře zavřené.

I proto byl údajně ve hře jeho příchod do Sparty, jenže k dohodě nedošlo. Nakonec by Necid mohl odejít na hostování do Nizozemska. Ve spekulacích se objevilo i jméno útočníka CZ Bělehrad Richmonda Boakye.