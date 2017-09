Kam s Váchou? Záložník po vyhazovu ze Sparty může najít azyl v Liberci

Se Slovanem slavil před pěti lety mistrovský titul, teď by se ze Sparty vyhozený Lukáš Vácha mohl do Liberce vrátit. Podle informací deníku Sport je ve hře po jeho nečekaném konci ve Stramaccioniho týmu varianta, že 28letý záložník po padáku na Letné najde útočiště pod Ještědem. Jednat se má o půlroční hostování.

Sportovní ředitel severočeského klubu Jan Nezmar však v pátek nechtěl případný návrat defenzivního záložníka komentovat. „Ale v Liberci bych si ho představit dokázal,“ poznamenal.

720p 360p REKLAMA Titul i tažení v Evropské lize. Tak šel čas s Lukášem Váchou ve Spartě • VIDEO iSport TV

Příchod Lukáše Váchy do Slovanu by každopádně dával logiku, neboť liberecké prostředí důvěrně zná. Podle informací Sportu však vztahy mezi oběma kluby po vzájemném vyhecovaném utkání plným emocí v rámci 3. kola citelně ochladly. Na tahu má být Sparta. Otázkou také je, zda by severočeský klub byl ochoten podílet se na Váchově platu, který se vymyká libereckým pořádkům.

Osminásobný reprezentant odehrál v modrobílém dresu celkem 102 zápasů, ve kterých vstřelil 7 branek. Do Sparty z Liberce přestoupil v zimě v sezoně 2012/2013 a opačným směrem tehdy jako součást obchodu putovali Martin Frýdek a David Pavelka.