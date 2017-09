Vukadinovič o odchodu ze Sparty: Kouči jsem řekl, že beka hrát nebudu

Na křídle se mu to zavřelo. Příchody nákladných posil Plavšiče s Biabianym minimalizovaly ambice Vukadina Vukadinoviče ve Spartě na základ. Mohl se posunout dozadu, naučit se hrát beka. To však odmítl.

„Víte, že mám s bráněním problémy. Jsem vyloženě ofenzivní hráč,“ líčí v rozhovoru pro Sport. Na hřišti se chce chovat přirozeně, proto na sebe po pár měsících opět oblékne dres Fastavu Zlín. A má z toho potěšení. První trénink absolvuje v pondělí.



Vítáte comeback do Zlína?

„Je to pro mě dobré řešení. Po zranění kotníku už čtrnáct dní naplno trénuju, jsem nachystaný. Měli jsme hodně tvrdé tréninky, a i když mi chybí zápasová praxe, rychle se do toho dostanu. Ve Spartě jsem začal dobře, první přáteláky se mi povedly. Ale pak mi uškodilo zranění a příchody Biabianyho s Plavšičem. Mluvil jsem s trenérem a ten říkal, abych se předělal na pravého beka. Tvrdil, že jsem rychlý, technický a mohl bych být nejlepším ofenzivním bekem v lize. Měl jsem dva dny na rozmyšlenou.“



Evidentně jste změnu pozice odmítl…

„Beka jsem nikdy nehrál. Víte, že ve Zlíně jsem měl s bráněním problémy. Není to pro mě to pravé místo. Proti slabším soupeřům bych to asi uhrál, ale s Plzní nebo se Slavií by se moje nedostatky nejspíš projevily. Trenérovi jsem oznámil, že to neberu. Navíc padl přestup Karavajeva.“



Vidíte ve Spartě budoucnost?

„Určitě, nezabalil jsem to. Mohl jsem tam bojovat dál, ale vyhodnotil jsem si, že pro mě teď bude lepší, když půjdu tam, kde to znám a budu pravidelně hrávat. Těch pár měsíců ve Spartě mi dalo hodně, měl bych být lepší hráč. Příprava byla hrozně náročná, nikdy jsem tak těžkou neměl. Poprvé mě vedl zahraniční kouč, hodně se řešila taktika, různé maličkosti. Dost mi to dalo, zlepšil jsem i kondici. Bylo to úplně o něčem jiném než pod českými trenéry. Trénovat s hráči, jako jsou Rosický nebo Lafata, pro mě byla skvělá zkušenost.“



Ale výsledky nebyly…

„Teď se nedaří, ale Sparta půjde nahoru. Je tam obrovská hráčská kvalita. Bylo málo času na sehrání se, čeští kluci takovou situaci nikdy nezažili. Musí si to sednout.“



Ve Zlíně vás dozadu určitě stavět nebudou, co?

„Znám moc dobře styl trenéra Páníka. Vím, co Zlín hraje a sedí mi to. Ozvaly se i jiné kluby, ale respektuju kouče a manažera Zdeňka Grygeru. Oba mi hodně pomohli. Táhlo se to dlouho, už jsem byl trošku nervózní. Nakonec se to podařilo, a pokud se mnou počítají do útoku, nevadí mi to.“ (úsměv)



Všímáte si, jak se zlínský kádr rozšířil a zkvalitnil?

„Kvalita je určitě vyšší, než byla. Dřív jsme to táhli ve dvanácti třinácti hráčích. Teď nás čeká Evropská liga, MOL Cup a ligová soutěž, takže potřebujeme široký kádr. Já se konkurence nebojím. Viděl jsem zápasy Zlína na Dukle a v Jablonci.“



To byly ty dva nejhorší…

„Všiml jsem si, že se systém hry trošku změnil. Přišli hráči, kteří mají rádi míč a umí ho podržet. Poprvé jsem viděl, že by někdo na Dukle dokázal držet balon víc než domácí. Jenže chyběla tomu finální fáze, Zlín hrál jen po šestnáctku. Je dobře, že může trenér využít i tento styl, ale myslím, že se budeme prezentovat tím, co máme zažité. Tedy zajištěnou obranou a rychlým přechodem do útoku. Tohle má trenér Páník snad nejlepší v lize.“



Klub získal také bosenského záložníka Mirzada Mehanoviče, s nímž jste kamarád. Konzultoval s vámi přestup?

„Známe se hodně dobře. Ještě lépe se s ním zná z Mladé Boleslavi brácha. Bavil jsem se s jeho agentem Iljou, ptal se mě, co říkám na Zlín. Pro Mirzu je to super klub. Vím, že trenér Páník umí pracovat s cizinci. Doporučil jsem mu tohle angažmá. Je to pro něj dobrý krok. Mirza má velké kvality, můžeme si spolu na hřišti rozumět.“