Stramaccioni exkluzivně: Dočkal a Sparta? Bylo by skvělé, kdyby se vrátil

Nepochybuje, má jasno. Navzdory bídnému vstupu do nového angažmá Andrea Stramaccioni i nadále věří, že je správným mužem na správném místě – a že ze Sparty vytvoří dlouhodobě úspěšný tým. I třeba s pomocí Bořka Dočkala, který by se mohl na Letnou vrátit v zimě z Číny.

Nejtěsnější výhry 1:0 v Mladé Boleslavi a nad Slováckem, remízy 1:1 s Bohemians a v Liberci a naposledy prohra 0:2 v Brně svědčí o tom, že představy Andrey Stramaccioniho o HET lize byly konfrontovány s tvrdou realitou. „Řekl jsem i italským kolegům, že na mě česká liga udělala dojem, je velmi náročná. Možná v ní není tolik individuální kvality, ale týmy jsou organizované, taktická úroveň je vysoká a každý hráč v ní je atlet, silný a rychlý, což vyvěrá asi z české atletické tradice,“ říká s úsměvem. „Každý zápas tady je náročný, náročnější, než jsem očekával,“ dodává kouč Sparty, která je po pěti kolech šestá se sedmibodovou ztrátou na první Plzeň.



Proč Sparta zatím nefunguje?

„Jsem si jistý tím, že pan Křetínský je, pokud jde o byznys, génius – a to neříkám proto, že je můj prezident. Hned na naší první schůzce jsme se shodli na tom, že pokud není možné bránit nejlepším hráčům, jako byli v poslední době Brabec, Krejčí, Schick, Dočkal nebo teď Koubek, odcházet ze Sparty, a nejste pokaždé schopni je nahradit z české ligy, je třeba, abychom Spartu udrželi na vysoké úrovni, otevřít naše limity a určité pozice vyřešit posilami ze zahraničí. Tato politika samozřejmě vytváří spoustu problémů, ale tým bude díky ní v dohledné době vítězný. Za rok za dva už budou všichni na tento mix domácích a zahraničních hráčů ve Spartě zvyklí a nebudou to vnímat jako revoluci. V této souvislosti mohu samozřejmě otevřeně přiznat, že ne všichni noví hráči odvádějí výkony, které jsme od nich očekávali. Ale přijít do nové ligy, do nové země, není pro nikoho lehké. Velmi dobře si pamatuju, jak Zidane přišel do Juventusu a první měsíce vypadal, že neumí kopnout do míče. To se prostě bohužel může stát.“

720p 360p <p dir="ltr"><span>Spartě se povedlo uklidnit zjitřenou situaci po remíze v Liberci, když doma porazila Slovácko 1:0. Vítězství Letenských bylo nejtěsnější možné, ale zasloužené. Šancí měli domácí víc než dobře hrající soupeř. Jediný gól zápasu dal David Lafata, který tak oslavil svůj čtyřstý ligový zápas v kariéře.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Sparta – Slovácko 1:0. Lafata dal gól, další mu vzal mylný ofsajd • VIDEO iSport TV

„Díky za tuhle otázku, ve skutečnosti jsme totiž přivedli pouze o jednoho hráče víc, než jsme plánovali. S panem Křetínským jsme se dohodli, že přivedeme křídlo, útočníka a stopera. Janko už byl v hledáčku Sparty, ti další dva měli být Biabiany a Kaya. Jenže první pokus o získání Biabianyho se nezdařil, a tak jsme vzali Ben Chaima. A když se pak později objevila šance získat Biabianyho za lepších podmínek, stali se ze tří čtyři. Když jsem mluvil o třech posilách, samozřejmě jsem neměl na mysli hráče, které skautingové oddělení Sparty mezitím přivedlo z české ligy, jako jsou Štetina, Čivič, Dúbravka, Vukadinovič. A nepočítal jsem mezi ně ani Plavšiče, kterého jsem chtěl, ale považuju ho za velký příslib do budoucna. Nepatřil mezi posily, které mají zvednout kvalitu týmu okamžitě.“„To je pravda, rozhodli jsme se pro velký risk. Tlačil jsem na klub, aby zde všechny posily byly do konce června, ale dotažení některých transferů se bohužel táhlo déle, než jsme předpokládali. Kaya, Ben Chaim a Biabiany přišli později, neabsolvovali s námi celou přípravu. A naše smůla spočívala také v tom, že jsme nečekali tak těžkého soupeře, jakým byla Crvena Zvezda, vzhledem k tomu, že jsme při losu byli nasazeni. O. K., žádný soupeř není lehký, ale my jsme ve třetím předkole dostali tým, na který jsme v dané fázi sezony a budování týmu upřímně nebyli připraveni.“„Každý ve Spartě poznal, že když Dočkal odešel, nebylo lehké ho nahradit, i mí dva předchůdci na místě desítky vyzkoušeli různé varianty. Pamatuju si ho velmi dobře ze zápasů s Interem Milán. Teď jsme se s Dočkalem potkali a samozřejmě by bylo skvělé, kdyby se vrátil. Ale teď není užitečné o něm mluvit, protože tady prostě není.“

OBSÁHLÝ ROZHOVOR S TRENÉREM SPARTY STRAMACCIONIM ČTĚTE V PONDĚLNÍM VYDÁNÍ DENÍKU SPORT

O čem kouč letenského týmu mimo jiné mluví?



- jaká byla přestupová politika kádru;

- o vztazích mezi českými a zahraničními hráči;

- o situaci Martina Frýdka ve Spartě;

- o komunikaci mezi trenéry a hráči;

- jak se letenský kouč dívá na výkony Marca Janka;



Deník Sport v čtečce přímo ve vašem počítači objednávejte zde, nebo přímo na www.isport.cz/epaper >>

Deník Sport v App Storu pro mobily a smart phony se systémem iOS (Apple) stahujte zde >>

Deník Sport v Google play pro mobily a smart phony se systémem Android stahujte zde >>