Vácha prodloužil smlouvu se Spartou, do konce roku bude hostovat v Liberci

Záložník Lukáš Vácha prodloužil smlouvu se Spartou do dokonce roku 2018, zároveň však odchází do konce podzimu na hostování do Slovanu Liberec. „Ve stávající situaci, vzhledem k nižšímu počtu utkání a šíři kádru Sparty, existovalo značné riziko, že nebude mít takové vytížení, jaké by si s ohledem na jeho návrat on i klub představovali. Proto jsme hledali pro obě strany dobré řešení této situace, přičemž přáním Lukáše bylo zvolit právě Liberec,“uvedl pro klubový web generální ředitel Adam Kotalík.