Necid poprvé trénoval se Slavií: Ještě ve čtvrtek jsem nevěděl, že přijdu

Vrací se domů. I přes nabídky z Nizozemska či Turecka se Tomáš Necid rozhodl vrátit do Edenu a kromě sportovních důvodů měl i další. „Jsem rád, že jsem doma i kvůli rodině. Do Turecka za mnou manželka se synem moc nejezdili, tak jsem tam byl většinou sám,“ přiznal jedno z pozitiv návratu v rozhovoru pro klubový web Slavie .

Po třech letech na sebe navlékl červené barvy a poprvé po návratu z Turecka se hlásil na tréninku Slavie. V jejím dresu chce zase střílet góly, pomoci k postupu v Evropské lize i k mistrovskému titulu.

„Mám velkou motivaci ukázat, že umím hrát fotbal a dávat góly,“ hlásí odhodlaně po první tréninkové jednotce pod vedením Jaroslava Šilhavého. Zkušený trenér jeho příchod uvítal, protože mu zvýší konkurenci v útoku.

Nechybělo ovšem mnoho a Tomáš Necid mohl zamířit do Nizozemska, nebo zůstat v Turecku. „Seběhlo se to strašně rychle. Ani jsem v to nedoufal. Ještě ve čtvrtek o půlnoci jsem netušil, že sem přijdu. Pak mi ale volal manažer, že mu volal pan Tvrdík, jestli bych měl zájem, tak jsem měl radost.“

720p 360p <p><span id="docs-internal-guid-31a0b8e7-3e8d-219c-d2f5-be171fec7f94"><span>Fotbalisty pražské Slavie posílí útočník Tomáš Necid. Odchovanec úřadujícího českého šampiona a člen širšího kádru reprezentace bude v Edenu hostovat z tureckého Bursasporu.</span></span></p> REKLAMA Útočník Necid se vrací do Slavie! Vítej doma, napsal Tvrdík • VIDEO iSport TV

Za tři roky, které strávil ve Zwolle, Bursasporu a Legii se však jeho Slavia změnila. V předešlé sezoně získala po osmi letech titul, vybojovala si účast v Evropské lize a dala zapomenout na časy, kdy mužstvo málem sestoupilo.

„Ten půlrok jsem zažil. Nebylo to příjemné, hrát o udržení nebo hrát o titul je něco jiného. Bylo to ale tři roky zpátky a věřím, že už se to nevrátí. Teď jsem přišel do hotového. Věřím, že budeme hrát hezký fotbal, já pomůžu góly a obhájíme titul,“ vyhlašuje osmadvacetiletý útočník.



I on se těší na podporu slávistických příznivců, kteří s přibývajícími úspěchy chytili druhý dech. „Bylo nádherné vidět, že si lidé zase najdou cestu na stadion a Slavii fandí. Tribuna Sever nás podporovala vždy. I když se nedařilo, ale když se daří, je to něco jiného.“

Bývalý reprezentant bude nově nosit číslo 27, jeho 24 totiž patří Murisi Mešanovičovi. Pražský rodák věří, že mu nové číslo i nová Slavie pomohou zpět do reprezentace. „Chtěl bych si vybojovat své místo v reprezentaci, ze které jsem vypadl. To mě netěší, ale musím se nejdřív rozehrát na klubové úrovni a dávat góly,“ uvědomuje si útočník.

Góly a zkušenosti se od něj budou čekat zejména v Evropské lize, kde Slavia narazí na Villarreal, Astanu a Maccabi Tel-Aviv. „Věřím, že je to hratelná skupina, uvidíme, jak to dopadne. Jsou tam dlouhé vzdálenosti na cestování, ale musíme podat dobré výkony. Je to šest zápasů navíc, vím, že obhajoba titulu je vždy těžká, ale věřím, že na ni sílu máme.“

V novém týmu se ovšem úplně neztratil. I během zahraničních angažmá pravidelně komunikoval s Milanem Škodou. „V Turecku i Řecku jsem hrál s Miňo Stochem. Znám Radka Černého, Standu Vlčka, Jardu Zmrhala, Tomáše Součka a Dušana Šventa. Pepu Hušbauera znám z reprezentace.“

Podle slov hráče se zkušenostmi z Ruska, Řecka, Nizozemska, Turecka i Polska nic nebrání tomu, aby okamžitě zasáhl do zápasů. Premiéru si může připsat už v sobotu 9. září, kdy sešívaní jedou do Olomouce.