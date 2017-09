Chytám se liberecké ruky, řekl Vácha po bouřlivém týdnu. Spartu nezavrhl

Chytá se pomocné ruky z Liberce. Lukáš Vácha (28) prožil jeden z nejbouřlivějších týdnů ve své kariéře. Nečekaně skončil ve Spartě, pak s ní prodloužil smlouvu a následně odešel do Slovanu, kde bude do konce podzimu hostovat. „Byly to docela turbulence,“ přiznává Vácha. Nevyloučil, že za Spartu ještě hrát bude. Teď se však soustředí na „modrobílé“. „Chci se připravit na sto padesát procent,“ říká.

Pokud jednou bude Lukáš Vácha psát svůj životopis, na posledních sedm dnů bude muset vyčlenit speciální kapitolu. Nejprve prožil šok z toho, že zcela nečekaně skončil ve Spartě. Jenže pak s ní překvapivě prodloužil smlouvu a odešel hostovat do Liberce. „Dodává mi to energii,“ pochvaluje si Vácha návrat k Nise, kde slavil před pěti lety mistrovský titul a nastupovat bude s číslem 69 na dresu.

Byl to pro vás jeden z nejvypjatějších týdnů v kariéře?

„Myslím, že jsem si zažil celkem dost. Bylo to samozřejmě náročné a byly to docela turbulence, i když nejturbulentnější asi ne, ale blížilo se to.“

Jak jste tedy poslední dny prožíval?

„Není to nic příjemného, když člověk řeší, co bude a nebude. Tenhle týden nebyl vůbec jednoduchý. Samozřejmě jsem rád, že se to všechno vyřešilo, že Liberec i trenér Trpišovský komunikovali rychle a i můj manažer v tomto ohledu odvedl kus práce. Jsem rád, že také Sparta vyšla vstříc a že jsme se na všem domluvili tak, jak jsme všichni chtěli.“

Jak to vlastně probíhalo? Ptám se, protože nejprve byl pro vás konec ve Spartě šokem, před odchodem do Liberce jste však na Letné prodloužil smlouvu.

„Se Spartou jsme se domluvili na nějakém oficiálním vyjádření, jednání se samozřejmě vedla i kolem toho všeho. Našli jsme všichni správnou cestu a všechno jsme si vyjasnili. Je to tak, jak to má být.“

Je tedy možné, že za Spartu ještě hrát budete?

(usměje se) „Je to možné.“

Byla i jiná varianta než hostování v Liberci?

„Vcházeli jsme do jednání s tím, že pokud budu odcházet ze Sparty, budu chtít odejít do Liberce. Vracím se do prostředí, které velmi dobře znám, a proto jsem od začátku preferoval Slovan. Jednání byla trochu delší a jsem rád, že jsem dostal v pondělí zelenou. V tuto chvíli mi Liberec podává pomocnou ruku a já se jí chytám. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč.“

Komplikoval hostování u Nisy fakt, že vztahy obou klubů mohly být po vzájemném utkání napjaté?

(Do rozhovoru zasahuje tiskový mluvčí Liberce Lukáš Váňa s tím, že to není otázka pro hráče.)

Jak jste tedy prožíval poslední vzájemný zápas plný emocí (1:1)?

„Poslední zápas za Letenské jsem tady nehrál, ale se Spartou to tady byly vždy dobré zápasy. Myslím, že je to v pohodě.“

Poprvé v sezoně jste nastoupil po zranění až před reprezentační přestávkou za Spartu v Brně (0:2). Jak jste se cítil po tak dlouhé době?

„Cítil jsem se dobře, odehrál jsem sedmdesát minut, což je pro mě dobrá minutáž. Co se týká výsledku, tak to samozřejmě nebylo ideální a ten návrat jsem si určitě představoval jinak. Ale cítím se dobře.“

Nepodal jste špatný výkon. Bylo to tudíž o to větší překvapení, že s vámi Sparta už nepočítá?

„Samozřejmě, že to pro mě bylo překvapení. Ale už bych se asi opakoval. Věci nabraly nějaký směr. Proto se to řešilo takovou dobu, abychom vyšli z nějaké situace, která prostě nastala.“

Jste připravený na to, že v Liberci s nízkým věkovým průměrem byste měl patřit k lídrům týmu?

„Přicházím do fungujícího mužstva, které má nějak nastavená pravidla a dané věci. Budu se to učit za pochodu, sezona je rozjetá – a pro Liberec velmi dobře. Přicházím s tím, že začínám v podstatě od nuly, byl jsem zraněný a odehrál jsem jedno utkání po delší době. Chci se připravit na sto padesát procent, abych mohl fungovat a dát týmu to, co po mně trenér bude chtít. Určitě nejsem ten, který by měl spasit Liberec, ale ten, který mu bude chtít pomoci a bude chtít pomoc i od Liberce.“