V Plzni se dočkali volna a vyhlíží marody. Hráče chci točit, říká Vrba

Během reprezentační pauzy si odfrkli, nyní už se fotbalisté Viktorie Plzeň soustředí na další náročný blok zápasů. Program českého vicemistra je pořádně našlapaný, jen do konce září čeká mužstvo sedm těžkých bitev. "Prostor dostane víc hráčů," prohlásil trenér Pavel Vrba pro klubové stránky s tím, že už netrpělivě vyhlíží uschopnění všech zraněných hráčů, kteří z plzeňské sestavy vypadli před srazem národního týmu.

Plzeň odehrála extrémně náročný srpen, od startu sezony zvládli hráči devět duelů ve třech soutěžích. Reprezentační přestávka se všem ve Štruncových sadech opravdu šikla.

"Těch čtrnáct dnů pauzy jsme samozřejmě využili k tomu, že hráči dostali konečně po třech týdnech volno. Měli jsme také nějaké typy tréninku, v minulém týdnu jsme se připravovali třikrát dvoufázově," prozradil Vrba něco málo z náplně posledních dnů.

"Věci, na které jsme neměli čas v minulém měsíci, jsme zase oživili. Především jsme se chystali v rámci hřiště, něco dělali i v terénu. Ale vše kvůli tomu, abychom byli dobře připravení na další část soutěže," dodal Vrba.

Plzeň sice přišla o sen zahrát si Ligu mistrů, proklouzla "alespoň" do základní skupiny Evropské ligy a v lize je po pěti kolech stoprocentní. Na prvním místě tabulky se Západočeši vyhřívají se čtyřbodovým náskokem na druhou Slavii, respektive se sedmibodovým polštářem na šestou Spartu.

Náročný letní program si vyžádal oběti. Už od přípravy bojují v Plzni s rozsáhlou marodkou, která mužstvu komplikuje život. Při posledním ligovém duelu s Baníkem (3:0) odpadli Roman Hubník, Aleš Čermák, jen silou vůle dohrál Lukáš Hejda. K tomu nebyli k dispozici ani Václav Pilař, Andreas Ivanschitz a dlouhodobě zranění Jan Baránek a Jan Kovařík.

Z reprezentačního srazu se předčasně vrátil Matúš Kozáčik, který s různými zdravotními trably bojuje už od závěru jarní sezony. Od slovenského nároďáku se zkušený gólman musel odpojit kvůli bolestem v páteři.

"Budeme to mít hodně nabité, čeká nás strašně moc zápasů. Jen věřím, že se dají někteří hráči zdravotně do kupy, bude nás zase osmnáct a budeme to moct nějakým způsobem točit," uvedl Vrba.

Na sobotní duel v Liberci ještě nebude k dispozici Václav Pilař (podvrtnutý kotník), připravený není ani Aleš Čermák. Plzeňská letní posila nedohrála utkání s Baníkem, původní černé prognózy ohledně vážného poranění kolenních vazů se naštěstí nepotvrdily a pauza by měla být výrazně kratší. Přesto ještě pár týdnů potrvá, než se šikovný středopolař podívá na hřiště.

Další marodi se dávají rychle dohromady a až na dlouhodobé absentéry Jana Baránka a Jana Kovaříka by se měli ostatní členové kádru brzy hlásit do práce. "Je tady taková kvalita, že prostor zase dostane víc hráčů. Doufám, že to zvládeneme stejně jako dosud v lize a v kvalifiakci o Evropskou ligu," prohlásil Vrba.

Už v sobotu jede Plzeň na horkou půdo do Liberce, který vstoupil do sezony velmi slušně. Do kádru navíc během reprezentační pauzy přivedl sparťanskou dvojici Matěj Hybš, Lukáš Vácha.

"Chceme v Liberci určitě bodovat, ale respektujeme sílu soupeře. Víme, že některé naše výkony nebyly optimální a výsledky jsme uhráli hlavně bojovností," uvědomoval si plzeňský kouč. "Ale doma s Duklou i Baníkem se už naše hra nějak utvářela a projevila se naše převaha. Chceme se takhle prezentovat i v zápasech venku," vytyčil Vrba jeden z plzeňských cílů.

