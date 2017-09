Chystá se velký návrat? Dočkal chce z Číny pryč, láká ho Sparta

Chystá se velký návrat. V letním přestupovém okně, které se zavírá zítra, to Sparta ještě nestihla, nicméně v zimě znovu zkusí přivést zpět Bořka Dočkala. Reprezentační záložník je sice v čínském angažmá nespokojen, ale také má v klubu Henan Jianye lukrativní smlouvu ještě na dva roky. Bude se tedy muset najít kompromis vhodný pro všechny strany.

Byť Sparta získala v létě jedenáct posil, klíčovou pozici během mocného personálního zemětřesení nevyřešila. Na své početné soupisce stále nemá režiséra hry, klasickou desítku.

Na Tomáše Rosického, který má pro toto poslání ideální předpoklady, nelze vinou jeho zdravotních problémů při nejlepší vůli spoléhat, a tak se v zásadní roli nejčastěji trápí David Lafata. Každý přitom ví, že síla rudého kapitána spočívá v pokutovém území, a nikoliv v rozehrávce.

Proto Sparta upřela svou pozornost na comeback Bořka Dočkala, kterého teprve letos v únoru prodala za 8,5 milionů eur (230 milionů korun) do čínského Henanu Jianye.

„Každý ve Spartě poznal, že když Dočkal odešel, nebylo lehké ho nahradit, i mí dva předchůdci na místě desítky vyzkoušeli různé varianty. Samozřejmě by bylo skvělé, kdyby se vrátil,“ uvedl trenér Andrea Stramaccioni v rozhovoru pro pondělní vydání deníku Sport.

S Dočkalem o této možnosti osobně mluvil, neboť devětadvacetiletý záložník před reprezentačním srazem absolvoval se svým bývalým týmem na Letné několik tréninků.

Sparta chtěla Dočkala už nyní

Sparta se na popud svého majitele Daniela Křetínského pokusila přivést kreativního fotbalistu zpět okamžitě po ligové blamáži v Brně, kde předminulou sobotu prohrála 0:2. Jenže neuspěla, i proto, že v Číně už jsou přestupy uzavřeny a Henan by si tak nemohl obstarat za Dočkala náhradu. V zimě však přijde na řadu druhé kolo jednání, které má mnohem větší šanci na úspěch, neboť slávistický odchovanec by rád z nejlidnatější země světa pryč.

„Bořek není v Číně spokojen po fotbalové ani osobní stránce. Pro rodinný život je to tam hodně těžké, takže by se chtěl vrátit do Evropy,“ řekl deníku Sport zdroj z hráčova okolí.

Henan Jianye je po třiadvaceti kolech na dvanáctém místě s pětibodovým náskokem na sestupovou příčku a Dočkal v čínské Super League odehrál zatím 18 zápasů, v kterých zaznamenal tři góly a tři asistence. Žádný propadák, ale ani žádná sláva.

Problém však tkví v tom, že Dočkal má v současném působišti smlouvu až do února 2020, a muselo by tak dojít k jejímu předčasnému ukončení – ideálně způsobem, že by se z něj stal volný hráč.

Není totiž zcela jisté, že by Sparta chtěla čínskému klubu vracet byť jen dílčí část z obřího odstupného 230 milionů korun, které má už dávno celé na kontě. Perspektiva případného dalšího prodeje hráče by už totiž byla v podstatě nulová – a finanční aspekt celé transakce nemůže ani bohatá Sparta zcela ignorovat.

Proto je docela dobře možné, že Dočkal skončí na jiné evropské adrese, například v Itálii či ve Španělsku, přičemž dlouhodobý zájem o něj má třeba i polský mistr Legia Varšava.

Prvním na řadě však bude každopádně klub z Letné.