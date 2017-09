Případ Kadlec: Ve Spartě je čtvrtý útočník, Stramaccioni ho nezatracuje

Rekordních 73 milionů korun, které za něj loňské léto zaplatila Sparta, mělo věrně odrážet jeho touhu konečně naplnit potenciál výjimečného talentu. Jenže Václav Kadlec nestoupá, naopak, jeho volný pád nadále pokračuje. Status klíčového hráče ani v nové sezoně nezískal, naopak je ještě rád za místo mezi náhradníky. Kouč Andrea Stramaccioni si přitom od spolupráce s extravagantním fotbalistou hodně sliboval. „Když jsem sem přišel, měl jsem směrem k Václavovi velká očekávání, počítal jsem s ním do základní sestavy, což bylo zřejmé od prvních přípravných zápasů. Každý ví, že je to talentovaný fotbalista. Bohužel však neodvádí to, co jsem očekával, a on to ví, že má na víc,“ přiznává Stramaccioni exkluzivně pro deník Sport.

Byl to docela šok, když se Kadlec nevešel do nominace k prvnímu zápasu třetího předkola Evropské ligy na hřišti Crvene Zvezdy, tím spíš, že Stramaccioni tehdy nechodil kolem horké kaše a naplno přiznal, že hráče nechal doma, neboť neplní jeho pokyny. V odvetě sice ofenzivní fotbalista nastoupil, ale na hřišti vydržel pouze 45 minut, o přestávce šel dolů. Dalších osm minut přidal jako náhradník proti Slovácku – a to je z jeho pohledu v této sezoně zatím vše. Na poslední zápas do Brna dokonce už opět ani nejel.

„Poté, co jsem ho poznal zblízka, můžu jasně říct, že je to útočník, číslo devět – a stejný názor má on sám,“ vysvětluje Stramaccioni, že Kadlec je nejúčinnější na hrotu útoku.

„Na této pozici je nás však hodně, takže jsem se rozhodl na začátku sezony vsadit na Janka a Lafatu, pak se vrátil i Šural. Jde o technické rozhodnutí, není to nic proti němu. Každý ví, že když mi ukáže, že si místo v základní sestavě zaslouží, dostane jej. Jediné, co chci, je být úspěšný, takže na konkrétních jménech mi nezáleží, je to jen záležitost výkonnosti,“ dodává trenér, který rázně odmítá, že by v Kadlecově případě byl jakkoli pod tlakem kvůli jeho vysoké pořizovací ceně.

Kadlec je pro Stramaccioniho nicméně podle informací deníku Sport momentálně až čtvrtou volbou. Ve frontě před ním stojí David Lafata, Josef Šural a Lukáš Juliš, přičemž působení dalšího forvarda Marka Janka v klubu Sparta momentálně intenzivně řeší a není vyloučeno, že rakouský reprezentant ještě před koncem přestupního termínu odejde.

