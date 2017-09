Sparta odmítá další direkt. Nestabilní situace se zklidnila, říká Costa

Spartě v reprezentační pauze odjelo hned devět hráčů, k tomu proběhlo avizované zúžení kádru. Odešli Matěj Hybš (přestup do Liberce), Lukáš Vácha (hostování v Liberci), Tomáš Koubek (přestup do Rennes), Vukadin Vukadinovič (hostování Zlín) a Mario Holek (hostování Dukla).

"Bylo to pro nás velmi složité období. Odešel Luky (Vácha), potom nám chybělo dost reprezentantů. Ti, co potřebovali trénovat, byli pryč, to pro nás bylo složité. Ti, co zbyli, ale trénovali velmi dobře, věřím, že do zápasů teď vstoupíme úplně jinak," uvědomuje si Kováč.

Sparta má za sebou turbulentní období. Mizerné výsledky pod novým koučem Andreou Stramaccionim a vyřazení z Evropské ligy způsobily v klubu značné napětí. Reprezentační pauza přišla všem vhod. Rozbouřené vody se zklidnily tak, aby se mužstvo na hřišti začalo prezentovat úplně jinak.

"Sitace byla nestabilní, teď víme, kdo zůstane a kdo ne, už je to jasné," těší obránce Costu. "Venca (Kadlec), Frýďas a David (Bičík) zůstanou. Teď je jen na nás, abychom se koncentrovali na fotbal a doma s Karvinou získali tři body," dodává důrazný obránce.

Sparta před pauzou vyhořela v Brně, kde po nejhorším výkonu v sezoně prohrála 0:2. V neděli letenský celek čeká reparát doma s Karvinou, o týden později jede Sparta na derby se Slavií.

"Karviná hraje poctivý fotbal, víme, že se na nás připraví velmi dobře. Musíme absolutně změnit myšlení v hlavách, co se stalo v Brně, už se opakovat nesmí," slibuje Kováč.

"V Brně to byl direkt, který jsme nečekali, bylo to z naší strany velmi špatné, koušeme to ještě teď. Musíme se na zápas s Karvinou připravit jako Sparta a jít do toho před našimi fanoušky na třista procent," říká.

