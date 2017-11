RENTGEN: Kopic je ve skvělé formě, Plzeň má silnou levou stranu

Ve 13. kole HET ligy pojede Slavia do Plzně se snahou připravit soupeře o stoprocentní bilanci a zároveň se Viktorii přiblížit v boji o titul. Pozor si ale musí dát na levou stranu západočeské ofenzivy, kde se do velké formy rozehrál Jan Kopic. Jak mu svědčí spolupráce s Davidem Limberským, na to se podívejte v pravidelném pořadu iSport TV Rentgen.