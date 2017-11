Kadlec: Stramaccioniho řadím podle tréninků nejvýš z koučů, co jsem zažil

Fotbalová Sparta se snaží stabilizovat po velkých změnách, do kterých se pustila v létě. Ty ovlivnily i útočníka Václava Kadlece, hosta pořadu Overtime na iSport TV. V první části rozhovoru mluví pětadvacetiletý forvard o tom, proč Letenští zatím neodehrají víc povedených zápasů v řadě, vyjadřuje se ke kvalitě zahraničních posil, odmítá, že by kabina měla problémy s komunikací, a došlo také na hodnocení Andrey Stramaccioniho mezi trenéry.

Pětadvacetiletý útočník se otevřeně vyjadřuje k současné Spartě. Jejímu složitém přerodu, letních posilách či trenéru Stramaccionim. „Co se týče tréninků, řadím našeho současného kouče nejvýš ve své kariéře. A že to pak někdy není vidět v zápasech? Možná je problém v tom, že se hodně točí sestava. Snad se výkony co nejdřív ustálí a ukáže se, že naše cesta je správná,“ věří Kadlec.

Sparťanský forvard letním razantním změnám na Letné od začátku věřil. „Myslel jsem si, že nám to sedne. Kluci z ciziny mají obrovskou kvalitu a tréninky byly taky dobré, makali jsme hodně,“ prozrazuje útočník. „Dokonce bych řekl, že jsem takovou přípravu nikdy předtím neměl. Ale hned na začátku jsme narazili v Evropské lize na CZ Bělehrad a pak jsme se v tom plácali. Máme záchvěvy, kdy si říkáme, že už to půjde nahoru, ale pak nás zase něco srazí,“ mrzí ho.

Odmítá, že by na Spartě byla v kabině nevraživá atmosféra, i když s početným táborem cizinců v kádru přibyla jazyková bariéra. „Komunikujeme v angličtině: s domácíma klukama se mezi sebou pochopitelně bavíme česky, ale s angličtinou nemáme nikdo problém. Tréninky s panem Stramaccionim mají hlavu a patu, jsou i fyzicky náročné,“ přibližuje tréninkovou náplň i fungování v klubu, která se blíží zahraničním standardům.

Přes velkou hráčskou kvalitu se ale mužstvu zatím nedaří. „Trenér se nám snaží vysvětlit, že máme větší individuální kvalitu než většina týmů a že se to musí projevit. Že když k tomu přidáme nasazení a bojovnost, jako v zápase s Plzní, neměli bychom mít potíže. Bohužel se to v některých zápasech úplně neukázalo,“ štve Kadlece.

Problém nevidí ani s přístupem letních posil. „Když si vezmu jednoho po druhém a vidím je na tréninku, říkám si, že je to jen otázka času, kdy se to začne projevovat v zápasech. Na hřišti nám to ještě úplně neladí, ale vztahy jsou dobré,“ tvrdí. „Když je hromadná večeře, všichni jdou a normálně se baví. Ani jeden z nováčků není lidsky špatný, to je základ. Nikdo nejde na hřiště s tím, že by tam nechtěl nechat sto procent.“

Sparta se ale v probíhající sezoně spíš motá v začarovaném kruhu. Jeden zápas týmu vyjde a zahraje velmi slušně, následující ale zase vypadá špatně a hráče srazí dolů. „Mám z toho dobrý dojem, ale problém je, že se hodně točí sestava. Týden něco nacvičujete, odehrajete zápas, a další týden to nacvičují jiní hráči. Snad se výkony co nejdřív ustálí a ukáže se, že naše cesta je správná,“ věří Kadlec.

Noví hráči se podle něj snaží i zapadnout do kabiny. „Nejvíc se mi asi líbí Mavuba, to je správný chlap, snaží se učit i česká slovíčka,“ prozrazuje letenský útočník. „V poslední době se začíná projevovat i Semih Kaya,“ doplňuje.

