Jak Šilhavý (ne)nastartoval Plzeň. On mužstvo poskládal, uznal Vrba

Podzim 2008. V plzeňské kabině se měnili trenéři. Jaroslav Šilhavý odnesl nepovedený vstup do sezony vyhazovem, posílení Západočeši měli jiné představy, než bylo po devíti kolech dvanácté místo a osm bodů na kontě. To se psal 6. říjen.

O dva dny později zabral uvolněné místo Pavel Vrba a pod jeho velením začal pohádkový rozkvět Viktorie s tituly a účastmi v Lize mistrů. Sám Vrba nedávno přínos Šilhavého vyzdvihl. „Když jsem přicházel do Plzně, byla tuším jedenáctá nebo dvanáctá. Tehdy se mužstvo budovalo, na podzim přišla spousta nových hráčů. Jarda Šilhavý přede mnou udělal obrovskou práci. Výsledkově mu to bohužel nevyšlo, ale to mužstvo poskládal. Já jsem přišel víceméně k hotovému,“ poznamenal Vrba po nedávném a velmi sladkém vítězství na Spartě.

Šilhavý působil v Plzni jen pár měsíců. Do Štruncových sadů přišel v létě 2008, v době, kdy tam proudili „odložení“ hráči ze Sparty jako Pavel Horváth, Jan Rezek, David Limberský, na poslední chvíli pak i Daniel Kolář. „Přišlo nás asi deset nových hráčů. Potřebovali jsme víc času, aby si to sedlo. Ani za Šilhavky jsme nehráli špatně, akorát jsme neměli výsledky. Teď přišel do Slavie a byl s ní v minulé sezoně bezkonkurenční. Musí si to sednout,“ zapřemítal Rezek, jeden z tehdejších plzeňských noviců.

„Pan Šilhavý měl tu nejtěžší práci, protože se dělalo nové mužstvo, přišlo několik lidí ze Sparty a muselo se to dávat pomalu dohromady,“ ohlédl se zpět obránce Jakub Navrátil, který v té době ve Viktorii působil. „Určitě měl podíl na tom, jací kluci do Plzně přišli. Mohl do toho povídat, hráče vybíral. V tom měl šťastnou ruku,“ doplnil současný hráč druholigového Táborska.

PŘÍMÝ PŘENOS ZE ZÁPASU PLZEŇ - SLAVIA sledujte ZDE>>>

Proč to tehdy posílené Plzni tolik nešlo? Mohl za to jen nedostatek času na sehrání obměněného mužstva? „Neřekl bych, že nám to vyloženě nešlo. Moc jsme neprohrávali, ale měli jsme hodně remíz,“ odkázal Navrátil na bilanci po devíti kolech, která čítala jednu výhru, pětkrát plichtu a tři porážky.

„Pan Šilhavý chtěl být se všemi kamarád a v té době si tam Horvi (Horváth) občas dělal, co chtěl. Bylo těžké ho někdy ukočírovat a trenér nechtěl být asi až za moc přísného,“ pouvažoval Navrátil, co mohlo Šilhavému také přitížit.

Slávistický kouč je všeobecně považován za velkého gentlemana, „Jarda to měl vždycky založené na tom, jak je férový, dobrý trenér,“ přitakal kouč Karel Krejčí, jenž dělal Šilhavému v Plzni asistenta a zůstal jím i u Vrby.

„Jenomže tehdy výsledky příliš nebyly a brzy ho odvolali. Ambice se totiž s příchodem první vlny hráčů zvýšily. Hra nebyla špatná, ale nedařilo se nám zápasy tolik dotahovat. Je ale pravda, že tehdy se to začalo pomalu rodit,“ zavzpomínal Krejčí na začátek podzimu v roce 2008.

Jistý, alespoň minimální podíl Šilhavý na nastartování plzeňské éry má. Teď se jí postaví v magnetu ligy se Slavií, s níž bude chtít ve Štruncových sadech resuscitovat naději na titul. V minulosti už párkrát prohlásil, že zášť po konci ve Viktorii necítí. Porazit ji ale v neděli bude chtít zcela určitě.