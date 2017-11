Teplický střelec Vaněček o krásném gólu: Měsíc si ho budu pouštět

Byla to krásná branka. Teplický útočník David Vaněček se hnal za nákopem od obránců, probil se k míči přes obránce Slovácka a pak z hranice šestnáctky levačkou vypálil. Balon přeletěl na vzdálenější tyč a od ní zaplul do sítě. Vaněček touto skvělou trefou zvyšoval vedení Teplic proti Slovácku na 2:0, Severočeši nakonec zvítězili 3:0. „Ten gól si budu prohlížet asi tak měsíc,“ smál se Vaněček.

Co byste řekl ke své trefě na 2:0?

„Takových já trefím na tréninku deset z deseti… Samozřejmě si dělám srandu, byl to asi životní gól. Budu rád, když podobný ještě někdy dám.“

Budete si ho před spaním pouštět na dobrou noc?

„Myslím, že teď si ho tak měsíc budu prohlížet.“

Vaši spoluhráči říkali, že si kopačku, kterou jste gól dal, máte zarámovat. Uděláte to?

„Říkali, ať ji okamžitě zuju, protože levou nohu mám tak na opírání. Tohle levou nohou? To je neuvěřitelné.“

Jak se to vlastně celé seběhlo?

„Myslím, že to byl nákop od Honzy Kroba. Šel jsem do souboje s dvěma obránci. Dostal jsem se před toho prvního. Viděl jsem, že to mám malinko otevřené a že se mnou nikdo není. Říkal jsem si, proč to nezkusit. A vyšlo to náramně.“

