Trenér na odstřel? Ohrožení cítím, přiznal Weber po kolapsu Karviné s Duklou

Nebylo mu vůbec do řeči. „Těžko se mi to hodnotí,“ uvedl Jozef Weber se zklamáním, které se ani nesnažil skrývat. Vždyť Karviná klesla po prohře na Dukle na předposlední příčku – a to má ještě poslední Brno nedělní zápas v Jablonci k dobru.



„Zápas jsme měli relativně pod kontrolou, ale opakovaně nás srážejí hrubé chyby, v soubojích ve vápně takhle propadávat nemůžeme. Točíme se pořád dokola, pokud se v tom nezlepšíme, budeme mít problémy. A my problémy máme,“ netajil Weber.



Karviná přitom na Dukle předvedla sympatický výkon, který vyjádřila dvoubrankovým vedením. Jenže v závěrečné půlhodině úplně zkolabovala.



„Nevím, co na to říct,“ klopil oči záložník Lukáš Budínský, který na první gól přihrál a druhý sám vstřelil. „Jenže zase nemáme ani bod, i když jsme hráli dobře. Už bych chtěl jednou zažít, že předvedeme bídu, ale budeme z toho něco mít,“ dodal hořce.



Dukla naopak dosud v této sezoně doma ještě neprohrála a díky nevídanému obratu se vyšvihla do klidného středu tabulky, zisk šestnácti bodů jí dává do zbytku podzimu relativní klid.



„Povedla se nám střídání, všichni tři hráči z lavičky se podíleli na gólech. Nakonec to pro nás byl skvělý zápas,“ pochvaloval si domácí trenér Jaroslav Hynek nasazení náhradníků Uroše Duranoviče, Lukáše Holíka a Patrika Brandnera.

„Hrozil infarkt – a asi víc lidem než mě,“ mrkl Hynek spiklenecky.