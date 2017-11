Nováček z Olomouce útočí na poháry. Plzeň? Budeme jí fandit, říká Plšek

Ještě na jaře hrála ve druhé lize, teď je olomoucká Sigma o patro výš druhá. „Ale o pohárech se zatím nebavíme,“ usmál se záložník Jakub Plšek. Jeho tým v sobotu večer vydřel remízu 1:1 na Bohemians, v HET lize bodoval už desetkrát za sebou. Na nováčka skvělý počin, co říkáte?

Čtyřikrát za sebou se netrefil, ale proti Bohemians svoji bezgólovou sérii utnul. V pravý čas. Plšek se ve studeném Ďolíčku podepsal pod jediný olomoucký gól, který znamenal cennou plichtu. „Tom Chorý vystřelil, brankář zasáhl a míč se odrazil ke mně. Jen jsem se soustředil na to, abych to dobře trefil,“ líčil Plšek po bitvě na Bohemians.



Souhlasíte s vaším trenérem Jílkem, který říkal, že jste uhráli zlatý bod?

„Naprosto, soupeř nás předčil ve všech aspektech. Z první půle jsme vytěžili maximum, ale pak jsme měli co dělat. Bohemka podala jeden z nejlepších výkonů, které jsem u ní na podzim viděl.“

Čím to, že vás Bohemians hlavně ve druhém poločase tolik přehrávali?

„Možná je to tím, že nás jejich trenér Hašek zná ještě z druhé ligy, v minulé sezoně byl ve Vlašimi. I tak jsme ale určitě měli na víc.“

Díky vašemu gólu jste vedli a mohla vás nakopnout i neproměněná penalta, kterou na konci první půle zahodil domácí Jevgenij Kabajev. Překvapilo vás to?

„Já hned říkal, že ji nedá. Když jsem viděl Buchtiče (brankáře Miloše Buchtu), jak chytá penalty na tréninku, byl jsem si jistý. Netrefil sice stranu, ale stejně to šlo nad bránu.“

Váš stoper Uroš Radakovič vypadal po penaltovém faulu hodně nešťastně. Utěšovali jste ho?

„To víte, horká balkánská hlava… Museli jsme ho o přestávce uklidňovat, ale podle mě pořád platí, že jde o jednoho z nejlepších stoperů v lize.“

Desetkrát za sebou jste v lize bodovali a minimálně do dnešního šlágru Plzeň vs. Slavia budete druzí. Povězte, hraje nováček z Olomouce o poháry?

„O pohárech nemluvíme. Jsme sice druzí, jenže stačí párkrát ztratit a spadneme do středu tabulky. Před sezonou jsme měli trochu obavy, chtěli jsme hlavně zastavit jojo efekt, hopsání mezi první a druhou ligu. Druhé místo je nad plán, ale chceme v tomhle trendu pokračovat.“

Budete sledovat zápas Plzně se Slavií? Pokud Plzeň vyhraje, zůstanete na druhém místě.

„Víme o tom. Podívám se, aktuálně je to nejlepší zápas v Česku. Pochopitelně bychom brali vítězství Plzně.“ (usmívá se)