Střihavka: Rozjetá Plzeň není náhoda. Pokud zdolá Slavii, titul si pohlídá

Nerozebírá, kde mu zůstal větší kus srdce. Jestli na Slavii, v Plzni, nebo na Spartě. Jen vlastním nezaujatým pohledem popisuje, co který klub sráží, a kde je jaká síla. „Nebyl to zápas Sparty s Viktorií, až teď v neděli nás čeká to nejlepší, co naše liga může nabídnout,“ říká přesvědčivě David Střihavka.

Vedle toho, že jde tedy o největší zápas, bude i rozhodující?

„Nedá se to takhle brát z pozice trenéra. Jak znám pana Vrbu, tak bude určitě do posledního kola opatrný, což je v pořádku. Ale z pohledu sportovní veřejnosti si myslím, že pokud Viktoria ten zápas zvládne, tak už bude mezi ní a Slavií tolik bodů, že si to do konce sezony pohlídá. Je to určitě klíčový zápas pro vývoj zbytku sezony.“

Je podle vás možné, aby se boj i titul ještě zdramatizoval?

„Jakmile se Viktorce povedla taková šňůra, není to náhoda, a těžko si dovedu představit, že to pustí. Její náskok se možná může scvrknout, ale už těch jedenáct bodů je zkrátka moc. A navíc mírně v tom utkání favorizuju Viktorku, a při její případné výhře by se náskok scvrkával ještě o to hůř. I na ni samozřejmě může během sezony padnout deka, ale nemyslím si, že by to byla nějaká extra krize, kdy by ztrácela jeden zápas za durhým.“

Máte představu, jak šlágr může vypadat, když říkáte, že favorizujete Viktorii?

„Za favorita považuju Plzeň, ale myslím, že to bude vyrovnané. Viktorka se nepotřebuje někam hnát, na druhu stranu není její styl na něco čekat a jenom hrozit z brejků.“

Kde cítíte největší sílu plzeňského týmu?

„Největší síla je v týmu jako v celku, vždycky to tam tak bylo. A týmový výkon pak samozřejmě vytváří individuality. Mužstvo má stabilní obranu s konstruktivními stopery, ostatní ví, že kluci ve středu pole neztratí balon, tím pádem si všichni víc věří, chodí ve velkém počtu hráčů dopředu. A k tomu jsou tam kluci ve skvělé formě jako Krmenčík, Kopic, Kolář... Dan Kolář je pro mě vůbec velké překvapení, jak se mu z Turecka povedlo vrátit a stát se důležitým hráčem mužstva. Ale to je i o síle vedení klubu a o tom, že trenér Vrba v něm zkrátka vidí lídra a ono se to potvrzuje.“

