Částečně spokojený Hašek po remíze s Olomoucí: Dohonili jsme tygra!

Před zápasem se Sigmou řekl do televizní kamery: „Budeme honit tygra.“ Z Olomouce měl Haškův tým respekt, nováček se v HET lize překvapivě vyhříval na třetím místě. Sigma v Ďolíčku vedla, ale domácí vyrovnali a mohli i vyhrát. „Ve druhé půli jsme byli skvělí,“ chválil Hašek, jehož chlapci bodovali už počtvrté za sebou a zůstávají na solidním sedmém místě.



Dá se říct, že jste tygra dohonili?

„Myslím, že ano. Soupeř musel cítit, že Bohemka má touhu vyhrát. Dokázali jsme si vynutit možná nejsouvislejší tlak za celý podzim.“



Jaký byl plán na Sigmu?

„Chtěli jsme hrát vysunutý presink, presovat ve všech prostorech po celý zápas. Doufali jsme, že povedeme a budeme výhru bránit, protože do ofenzivy jsme měli na střídání jen Tetteha a Bartka, kteří se vracejí po zranění. Jenže to bylo úplně jinak: z jediné vážnější šance jsme dostali gól a pak nás dorazila neproměněná penalta.“

Bohemians počtvrté za sebou neprohráli, s Olomoucí remizovali 1:1. Bod ale mohl být pro tým z Ďolíčku málo, protože ve druhém poločase hosty výrazně zatlačil. Jevgenij Kabajev navíc neproměnil penaltu. Sigma se dočasně posunula o bod před Slavii na druhé místo tabulky.

„O výkonu ve druhé půli bych se nebál říct, že byl skvělý. Prožíval jsem chvíle, které jsou pro trenéra příjemné. Kluci v sobě našli sílu i charakter, kromě gólu jsme trefili tyč a měli další šance. Měli jsme ještě zápas otočit do vítězného konce, ale zase chci být pokorný.“„Nejen to. S olomouckým trenérem Vencou Jílkem jsme před časem spolupracovali půl roku ve Spartě. Dělali jsme spolu 24 hodin denně. Je to český top trenér a vnímal jsem, že tenhle zápas je i trochu naším soubojem.“„Mít osm bodů ze čtyř zápasů je fajn, celkově jsme na osmnácti. Dvacet bodů za podzim je určitá meta pro tým, který nehraje o titul a chce mít klid. My k tomu byli proti Olomouci blízko, ale pořád máme ještě tři pokusy na to, abychom se na těch dvacet bodů dostali.“„Je jen dobře, když z kotle zní naše jméno. Jsem rád, když vyvolávají syna. A kdyby se to týkalo mě, taky by mi to nevadilo. Pořád lepší než pokřik Hašek ven, i to už jsem v kariéře zažil.“ (usmívá se)