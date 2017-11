Možné zbraně Slavie na Plzeň: napadat rozehrávku, podpořit útočníka

Pohled na choreografii ke 125. výročí založení Slavie, do níž se zapojil celý stadion • Twitter SK Slavia Praha

Umí to hlavně na bleskové brejky, ale jakmile je třeba útočit postupně, sletí se jako sršni do vápna a soupeř má taky průšvih. Zbraně Viktorie Plzeň jsou zřejmé, jenže špatně chytatelné. Je tu však možnost, kterou Slavia může, a dokonce by i měla využít, jestli chce ve Štruncových sadech uspět a aspoň trochu zašmodrchat boj o titul. Napadat domácí rozehru, hrát blízko u svého útočníka. A hlavně nečekat na zázrak.