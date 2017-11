Džafič opět zachránil Zlín. Asi jsem dobrej žolík, usmál se šťastný střelec

Na základ to pořád není. Adnana Džafiče to trápí, ale když dostane ve druhé půli šanci, umí spasit tým. Proti Spartě zařídil bosenský záložník Fastavu Zlín vyrovnání v nastaveném čase po náběhu za obranu. Mistr důležitých momentů si svou gólovou akci ani pořádně nepamatoval.

Zlín - Sparta: Janko po rohu a tyčce dorazil míč do brány, Sparta vede 2:1

Nejcennější gól kariéry, že?

„Zatím jo. (úsměv) Dostal jsem zleva křížný balon, nějak to tam propadlo. Zpracoval jsem si ho na prsa a vystřelil jsem na zadní tyč. Abych pravdu řekl, ani si to pořádně nepamatuju. Naštěstí to tam spadlo.“



Vyhovuje vám role žolíka?

„Asi jsem dobrej žolík…Samozřejmě bych chtěl hrát od začátku. Aspoň že se dostávám do hry takto a mohl jsem pomoct týmu aspoň k bodu. Sparta měla ve druhé půli velkou převahu a remízy si určitě ceníme. Bylo to vyhecované z obou stran. Emoce k tomu patří.“

Zlín - Sparta: Džafič se protlačil před Costu a propálil Dúbravku – 2:2

„Od nějaké padesáté minuty to bylo vidět.“„Bylo znát, že mají v týmu velkou kvalitu. Až se sehrají, tak budou šlapat. Připravovali jsme se na Rosického, ale nepřijel. Kluci říkali, že má nějaké zranění.“