Kolář sejmul Spartu i Slavii. Znamení, že ještě něco umím, smál se hrdina

Vrátil se, aby v Plzni vyhrával velké zápasy, ideálně oslavil další titul. Daniel Kolář zatím plní přesně to, co si od něj západočeské vedení slibovalo. Zkušený záložník si libuje v těžkých zápasech, které mu na podzim náramně vycházejí. Poté, co v polovině října rozhodl duel na Letné proti Spartě, byl v neděli jediným střelcem i ve šlágru se Slavií. V 79. minutě práskl do balonu a nádherou trefou rozvlnil síť. „Je to trošku zadostiučinění,“ usmíval se vousatý hrdina plzeňské Viktorie.

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Slavia: Kolář vypálil z dvaceti metrů, Laštůvka se jen ohlédl – 1:0 pro Viktorii VŠECHNA VIDEA ZDE

Stal se z vás pražský specialista?

„Takhle bych to nebral. Jsem rád, že jsem dal gól, máme důležité tři body, to jsme přesně chtěli. Jsem spíš rád za tým a naše vítězství.“

Jak prožíváte fakt, že jste na podzim rozhodl dva pro Plzeň největší zápasy?

„Samozřejmě je to pro mě trošku zadostiučinění. Když jsem v létě přicházel, asi málokdo mi věřil a dost se o mně pochybovalo. Doufám, že tohle je trošku znamení, že ještě něco umím a mám nějaký přínos k tomu, abychom s Plzní hráli nahoře.“

720p 360p REKLAMA Plzeň - Slavia: Kolář vypálil z dvaceti metrů, Laštůvka se jen ohlédl – 1:0 pro Viktorii • VIDEO iSport TV

Považujete se za stmelovací prvek týmu, který pomáhá na hřišti i v kabině?

„To je na hlubší rozbor, nad tím jsem zatím takhle nepřemýšlel. Přišel jsem do známého prostředí, rodiny, kde jsem strávil nádherná léta. Prožil jsem tady úžasné chvíle, to nás samozřejmě s ostatními, co to tady zažívali se mnou, stmelilo. Cítím, že sem patřím. Ale nepovažuji se za rozdílového hráče, to ne. Jsem součástí týmu, který chce být úspěšný.“

Věřil jste, že šance skórovat je z takové střely z dálky?

„Už před zápasem jsme si říkali, že je těžký terén a je potřeba střílet. Gól jsme mohli dát dřív, šli jsme za tím a byli jsme odměnění.“

Co by se muselo stát, aby Plzeň při náskoku třinácti bodů na druhou Olomouc ještě ztratila titul?

„Nad tím nepřemýšlím, co by se muselo stát. Doufám, že budeme pokračovat v koncentraci na další zápasy, budeme dál vyhrávat, bavit lidi a hrát dobrý fotbal. Co z toho bude, teprve uvidíme.“

Měl jste radost, že se vám v zápase podařilo Slavii přehrávat?

„Potěšilo a v týmu asi nejen mě. Byly tady takové ohlasy, že peníze vládnou fotbalu, když se nakoupí hráči, automaticky to zaručí výhru. Jsme rádi, že to každý zápas dementujeme. I když nemáme takové možnosti, snažíme se hrát dobrý fotbal. Dnes jsme to dokázali, byli jsme lepší a zaslouženě vyhráli.“

720p 360p REKLAMA Už je ze mě specialista na pražská “S”? Takhle to neberu, důležité jsou tři body, říká Daniel Kolář • VIDEO iSport TV

720p 360p <p><span id="docs-internal-guid-b7af4822-8da0-3581-081b-2c1ba89c528d"><span>Stejně jako v zápase se Spartou, také proti Slavii rozhodla o vítězství Plzně jediná trefa Daniela Koláře. Viktoria zvítězila 1:0, protáhla svou sérii bez ztráty od začátku sezony na třináct zápasů, ale hlavně zvýšila svůj náskok na čele tabulky na třináct bodů před druhou Olomoucí a čtrnáct před třetí Slavií.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň – Slavia 1:0. Lídr vede už o 13 bodů, šlágr rozhodl Kolář • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Hráli jsme komplikovaně a doplatili jsme na nevyužité šance, hodnotí výkon Slavie trenér Šilhavý • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Bavit se po 13. kole o titulu je nesmysl, zdůrazňuje po výhře Plzně Pavel Vrba • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Plzeň - Slavia: Tutovka Plzně! Kolář hlavičkoval na malém vápně těsně nad břevno • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Plzeň - Slavia: Kolářova hlavička proskákala těsně vedle brány • VIDEO iSport TV