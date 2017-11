Řeči o titulu? Prostě nesmysl, čekají nás strašně těžké zápasy, říká Vrba

"Bavit se po 13 kolech o tom, jestli někdo má titul, je prostě nesmysl. Hraje se ještě o 51 bodů. Na druhou stranu 14 bodů je náskok, že bychom ani netušili, že bychom ho po 13 kolech mohli mít," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Ale čekají nás ještě strašně těžké zápasy. Teď na podzim máme dva zápasy venku, doma Jablonec a na jaře se může stát cokoliv. Takže v žádném případě nemůžeme tady někde oslavovat titul," dodal bývalý reprezentační trenér.

Potěšilo ho, že šlágr s obhájcem titulu rozhodl stejně jako duel na Spartě letní navrátilec do Plzně Daniel Kolář. "Pokud si dobře pamatuji, tak někteří psali, že Dan už na to, aby hrál v Plzni, nemá. Jsem rád, že dokazuje, že to není pravda. Že dokazuje, že je to špičkový hráč a že nám v rozhodujících momentech tak těžkých zápasů pomáhá," uvedl Vrba.

Svůj tým chválil hlavně za defenzivu, která nepustila Slavii do mnoha šancí. "Chci poděkovat hráčům, že to zvládli tímto stylem, disciplinovaně jako snad poprvé v sezoně. Co se týče defenzivy, jsme odehráli asi nejlepší zápas v sezoně. Hráli jsme organizovaně a moc nepouštěli soupeře do šancí. A byli jsme tak dlouho trpěliví, že nakonec jsme gól dali," těšilo Vrbu.

Jeho celek dokázal eliminovat i jednu z hlavních slávistických zbraní - nákopy na útočníka Milana Škodu. "Věděli jsme, že Slavia má obrovskou sílu ve Škoďákovi. Chtěli jsme sbírat propadlé balony. Stopeři byli mnohem důraznější než třeba v jiných zápasech, přistupovali k hráčům blíž, nedali jsme jim prostor," uvedl Vrba.