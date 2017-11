Plzeň tleskala Čišovskému po výhře. Je z nás největší bojovník, řekl Kolář

Někdejší vynikající stoper trpí vážnou chorobou, ale jako velký bojovník se nevzdává. Zápasy svého bývalého týmu se snaží sledovat a v neděli při duelu se Slavií na zápase byl přímo v Doosan Areně.

Hráči pro něj udělali tu nejlepší věc, kterou mohli. Porazili Slavii 1:0, výkon i výhra mířila také k jejich bývalému parťákovi v šatně a kamarádovi. „Jsem rád, že tady byl. Strašně si toho vážím, pracovali jsme spolu spousty let. Jsem rád, že jsme ho potěšili. Doufám, že si to užíval, přeji mu, aby tady mohl sledovat spousty takových zápasů. Budu rád, že zase někdy dorazí a bude tady s námi,“ prohlásil po utkání plzeňský trenér Pavel Vrba.

V plzeňské kabině je Čišovského nemoc logicky velmi citlivé téma. Také proto fotbalisté při děkovačce po utkání dlouze tleskali směrem k prosklené tribuně rohové věže, odkud Čišovský zápas sledoval.

„Neznamená to, že když tady na zápase není, tak na něj nemyslíme. Fotbal je oproti jeho životnímu příběhu naprostá prkotina,“ uvedl střelec vítězného gólu Daniel Kolář. „Teď mluvím sám za sebe. Poté, co jsem si prožil (smrt manželky, pozn. red.), tak na Mariána často myslím. Zvládá to skvěle, je to z nás největší bojovník. Nikdo si nedovede představit, jak je to těžké,“ dodal 32letý záložník.

Dýmovnice řešil u kotle Šádek

Vyprodaná Doosan Arena (11 640 diváků) poskytla nedělnímu šlágru víc než důstojnou kulisu, tábory obou fanoušků vytrvale povzbuzovaly celé utkání. Dojem kazily vhozené dýmovnice, ta z plzeňského kotle v prvním poločase dokonce přerušila utkání.

Situaci uklidňoval i klubový generální manažer Adolf Šádek, který šel fanouškům domluvit přímo za bránu. Utkání na tribuně sledovala i řada známých tváří. Na zápas dorazil i někdejší kapitán a v minulé sezoně jeden z trenérů západočeského týmu Pavel Horváth.

V Plzni byli slyšet fanoušci domácích i početný kotel Slavie, který zcela naplnil sektor pro hosty.

Jeden z klíčových soubojů podzimní HET ligy ale měl i stinné stránky. Fanoušci si neodpustili světlice, petardy a dýmovnice. Začal s nimi plzeňský kotel. Ve 14. minutě utkání byla situace neúnosná, branku Jana Laštůvky zahalila hustá mlha. Sudí Příhoda tak zhruba na tři minuty přerušil zápas, než se obloha vyčistila.

K domácímu kotli v doprovodu tiskového mluvčího Václava Hanzlíka zamířil osobně i generální manažer klubu Adolf Šádek, aby plzeňským fanouškům domluvil. Dýmovnici vypustili v prvním poločase také slávisté, dým ale o poznání rychleji rozehnal vítr a zápas už se přerušovat nemusel.

720p 360p REKLAMA Plzeň - Slavia: Fanoušky v plzeňském kotli musí uklidňovat plzeňský šéf Šádek • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Plzeň - Slavia: Alles, oder nichts – kotel Viktorie vytáhl velkorysé choreo v němčině • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Bavit se po 13. kole o titulu je nesmysl, zdůrazňuje po výhře Plzně Pavel Vrba • VIDEO iSport TV

720p 360p <p><span id="docs-internal-guid-b7af4822-8da0-3581-081b-2c1ba89c528d"><span>Stejně jako v zápase se Spartou, také proti Slavii rozhodla o vítězství Plzně jediná trefa Daniela Koláře. Viktoria zvítězila 1:0, protáhla svou sérii bez ztráty od začátku sezony na třináct zápasů, ale hlavně zvýšila svůj náskok na čele tabulky na třináct bodů před druhou Olomoucí a čtrnáct před třetí Slavií.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň – Slavia 1:0. Lídr vede už o 13 bodů, šlágr rozhodl Kolář • VIDEO iSport TV