Šilhavého pozice slábne. Tvrdík ho podržel, ale ve hře byl i Beránek

Ta otázka, dost nepříjemná, musela přijít: neobáváte se, že vaše pozice po Plzni oslabila? Šilhavý se zamyslel, těžko hledal slova. „Nevím, zeptejte se vedení,“ odkázal na své nadřízené. Ti jsou samozřejmě z nekomfortní situace, kdy odepisují šance na titul po třinácti kolech, hodně frustrovaní.

Při hledání příčin čtrnáctibodového manka včera v Edenu zazněly návrhy vyřešit současnou mizérii výměnou trenéra. Dokonce došlo na konkrétní jméno: Miroslav Beránek, šéftrenér slávistických dorostů! Neprošlo to.

„Hlad po krvi ve Slavii je, ale trenér Šilhavý ho ustojí,“ sdělil Sportu důvěryhodný zdroj. A večer přistálo na Twitteru Tvrdíkovo razítko: „Jaroslav Šilhavý je trenérem Slavie. Nutná sebereflexe klubu neznamená automaticky vyhození trenéra, který je velkou slávistickou osobností.“

Nelze však vyloučit, že se k této úvaze dříve či později část klubového vedení nevrátí. Do konce podzimní části zbývají tři ligová kola (doma Dukla, venku Jablonec, doma Baník) a dvě utkání v Evropské lize (venku Maccabi, doma Astana), kde „sešívaní“ hrají o postup do jarní fáze. Nepovedený závěr by nahrál podporovatelům okamžité změny.

Hráli jsme komplikovaně a doplatili jsme na nevyužité šance, hodnotí výkon Slavie trenér Šilhavý