ZLATÁ PÍŠŤALKA: Příhoda zvládl vypjatý šlágr s jedinou větší chybou

Bylo to ze strany rozhodčího Radka Příhody téměř bezvadné představení. Při řízení šlágru Plzeň–Slavia (1:0) potvrdil, proč byl vyvolen. Ukázal klid, přehled, autoritu. Jedna chyba ale stejně ideál překazila. Sudí měl za nerozhodnutého stavu odpískat penaltu pro Slavii za Limberského podražení Van Burena.

Akce z 29. minuty vypadá nenápadně. Mick van Buren stojí téměř v rohu šestnáctky, zády k plzeňské brance. Míč běží k němu, ale ještě před zpracováním mu David Limberský svou levačkou přišlápne stojnou nohu a pravačkou ji vzápětí podkopne. Pokutový kop.

„Za mě ano,“ řekl v televizním rozhovoru po zápase slávista Josef Hušbauer, který zákrok viděl ze dvou metrů. „Byl jsem u toho a přišlo mi, že tam balon vůbec nebyl, že ho zezadu prostě trefil. Na půlce určitě jasný faul a podle mě i na penaltu. Rozhodčí to viděl a říkal, že takové fauly nepíská. Těžko říct, musel bych to vidět na videu, ale z mého pohledu jednoznačný faul,“ prohlásil záložník.

Jeho pohled je pochopitelně zaujatý, protože si pokutový kop přál. Deník Sport se s ním však ztotožňuje. I když by z akce pravděpodobně nic nebylo, ovšem na to pravidla nemyslí. Faul v šestnáctce, tedy penalta.

Komise rozhodčích bude zasedat až dnes, její místopředseda Petr Mlsna to však vidí jinak. „Rozhodčí oba momenty posoudil v kontextu toho, jak řídil utkání. Hrálo se poměrně do těla. Když předtím neposoudil zákrok na Krmenčíka, počínal si v duchu nastoleného trendu stejně i u Van Burena,“ vysvětluje. „Z mého pohledu to navíc vypadalo, že pod útočícím hráčem se utrhl trávník, také proto mohl spadnout.“

Polehčující okolnost pro sudího? Zákrok se z jeho pohledu odehrál na „vzdálenější noze“, nemusel situaci dobře vidět, především úvodní Limberského přišlápnutí.

„Zákrok byl na hraně,“ říká Ivan Grégr, bývalý elitní sudí. „Ale dal zápasu volnější průběh a rozumím, proč penaltu neodpískal.“

Podle informací Sportu Radek Příhoda skutečně už před zápasem seznámil obě mužstva s tím, že klíčová rozhodnutí, tedy penalty, případně vyloučení, musí považovat za stoprocentní. Jugasův, dokonce ani Limberského zákrok za takové nepovažoval, proto nepískal.

Video ovšem ukázalo, že Van Buren si svůj pád nevymyslel, dokonce mu ani nemohl zabránit.

Je to chyba, která měla či mohla mít vliv na výsledek. Kromě ní už sudí šlágr zvládl s přehledem. „O panu Příhodovi jsme během utkání moc nevěděli, což je dobře. S hráči komunikoval a zápas zvládl,“ chválí Grégr.

Komise rozhodčích posoudí výkon v nejsledovanějším utkání kola až dnes. Vzhledem k vyjádření jejího místopředsedy Mlsny se dá čekat, že se za Příhodu postaví.