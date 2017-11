Horváth: Odvolat Šilhavého? To by byl blázinec. V Plzni mají životní formu

Slavia se po nedělní prohře 0:1 v Plzni výrazně vzdálila obhajobě titulu. Na Viktorii ztrácí z třetího místa už 14 bodů. V Edenu zavládlo po zápase velké zklamání a otřásá se trenérská židle Jaroslava Šilhavého.

„Takové zápasy jsou o dvou šancích. Hušbauer a Škoda mohli dát gól, Plzeň na tom byla podobně. Pak rozhodla nechytatelná střela, kterou ani nejde považovat za takovou šanci. Kdo zkrátka promění šance, tak vyhrává. Neřekl bych, že Slavia zklamala, jenom v tuhle chvíli hraje Plzeň výborně a takhle rozhoduje zápasy. Bylo to zasloužené vítězství,“ hodnotí Horváth nedělní šlágr.

Měla by Slavia přistoupit ke změně trenéra, když její šance na obhajobu a přímý postup do Ligy mistrů je minimální? „To by byl úplný blázinec. Nedovedu si vybavit lepšího trenéra pro Slavii, než je Jarda Šilhavý. Minulou sezonu s týmem vyhrál titul, v téhle sezoně má účast v pohárech. Viděl jsem pár jejich zápasů, hrají zajímavý fotbal,“ oceňuje Horváth.

Po utkání v Plzni se hodně řešila slávistická sestava. Jen na lavičce zůstaly letní posily Danny s Miroslavem Stochem a Tomášem Necidem, nedostalo se ani na ve formě hrajícího Tomáše Součka. Trenér Šilhavý pokračoval v trendu této sezony, kdy hráče ve slávistické sestavě pravidelně protáčí.

„Sám Jarda ví, že rotování hráčů není úplná bomba,“ říká Horváth. „Podobná rotace je možná v cizině. My jsme to zkoušeli i v Plzni, ale v Česku na to asi nejsme připravení. Pak hledáme berličky, jednou z nich je, že nikdo neví, jak hraje, mužstvo není sehrané a tak dále,“ dodává.

Po nezdaru v Plzni se nepřímo do kritiky Šilhavého postupů pustil slávistický záložník Josef Hušbauer. „Není to ideální, protože každý zápas hraje jiná sestava do útočné fáze. Vliv to má,“ řekl otevřeně jeden z klíčových hráčů „sešívaných.“

Vyjádření z Hušbauerových úst se ale Horváthovi nelíbí. „Hráči si to myslet můžou, můžou to říct trenérovi, ale nemůžou to ventilovat do novin. To je nesmysl, jako kdyby si mechanik, co mění gumy na zimu, stěžoval do novin, že má špatný hever. Tím říká, že pracuje ve firmě a ta má špatné hevery, že jinde by se to nestalo. To je krok proti mužstvu. Nejde řešit přes noviny, že se někomu nelíbí rotující hráči v sestavě,“ zdůrazňuje.

Někdejší plzeňský asistent a dlouholetý kapitán Šilhavého rozhodnutí chápe. „Teď se spekuluje, že neměl proti Plzni postavit šest hráčů. Kdyby to oni rozhodli, všichni říkají, jak to udělal super. Musíme brát v potaz, že plzeňská série je unikátní i ve světovém měřítku. Kdyby vyhrála o tři zápasy méně, není její náskok takový a boj o titul je otevřený,“ zamýšlí se.

Jeden ze symbolů západočeských úspěchů si jako fanoušek užívá aktuální plzeňskou jízdu ligou, kde Viktoria v aktuální sezoně neztratila jediný bod. „Jsou tam hráči, u kterých si dovolím tvrdit, že mají životní formu,“ chválí Horváth.

Plzeň ještě před koncem podzimu výrazně nakročila k titulu. „Kluci jednou na obrovské vlně euforie, mají to podpořené výsledky i hrou. Nevím, co by se muselo stát, snad jen nějaký výpadek více hráčů, a to v Plzni nikdo nedopustí,“ tvrdí někdejší západočeská ikona.

